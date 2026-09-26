Manchester United chiede i titoli: “Quanti Premier ho adesso?” Il club valuta azioni legali e ex giocatori reagiscono.

Il Manchester United ha ufficializzato la sua richiesta di chiarimento sui titoli vinti nella Premier League, lanciando la domanda: “Quanti Premier ho adesso?” Il club, in seguito a una sentenza che ha considerato probate 114 delle 115 accuse di incolumità finanziaria del Manchester City tra il 2009 e il 2018, sta valutando azioni legali e possibili conseguenze economiche. Molti ex giocatori hanno reagito, tra cui Rio Ferdinand e David De Gea, che hanno espresso ironia e curiosità su quanto potrebbe essere cambiato nel passato.

Titoli in discussione e possibili sancioni

La sentenza ha aperto un nuovo scenario nel calcio inglese, con il rischio di sancioni economiche, perdita di punti o persino misure più severe. Tra le possibilità, si ipotizza una multa significativa, una riduzione dei punti o l’eventuale rimozione di alcuni titoli. Il Manchester United, insieme a club come Arsenal, Tottenham e Liverpool, ha analizzato la sua posizione legale, considerando il danno economico derivante dalle infrazioni del City. In particolare, le stagioni 2011-12 e 2017-18, in cui il club ha finito al secondo posto, sono state segnalate come particolarmente critiche.

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Il club valuta le conseguenze economiche e legali delle accuse. Il Manchester United ha già effettuato una valutazione interna per determinare i possibili danni economici derivanti dalle infrazioni del City, soprattutto in quelle stagioni in cui i due club si sono confrontati direttamente per il titolo. La situazione potrebbe portare a un cambiamento significativo nella storia del club, con possibili ripercussioni su titoli e prestigio.

Reazioni degli ex giocatori

Alcuni ex giocatori del Manchester United hanno espresso le loro opinioni sui possibili titoli in discussione. David De Gea, che ha vinto una Premier League con il club nel 2012-13, ha pubblicato un messaggio ironico su Instagram: “Entonces… Hablemos. ¿Cuántos títulos de la Premier League he ganado entonces?” Rio Ferdinand, ex difensore, ha condiviso un post con un titolo ironico: “Otra medalla de campeón para mi armario”, aggiungendo medaglie ipotetiche per José Mourinho e Solskjaer. Il giocatore ha anche commentato su Gary Neville, suggerendo che lui dovrebbe avere 14 titoli.

Andrew Robertson difende i giocatori del City. Altri ex giocatori, come Andrew Robertson del Liverpool, hanno espresso la loro opinione a favore dei giocatori del City, sottolineando che “non credo che in questi casi i giocatori abbiano la colpa”. Queste reazioni riflettono una tensione tra club e giocatori, ma anche una volontà di chiarire i fatti e le conseguenze legali. Il Manchester United, in attesa della decisione finale, continua a valutare le sue opzioni, cercando di comprendere l’impatto economico e legale delle accuse. La situazione potrebbe portare a un cambiamento significativo nella storia del club, con possibili ripercussioni su titoli e prestigio. Mentre i giocatori reagiscono, il club si prepara a prendere decisioni che potrebbero influenzare il futuro del calcio inglese.