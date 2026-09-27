La Selezione Femenina Spagnola vince il Mondiale Sub’20 con la vittoria ai calci di rigore contro la Corea del Nord

La Selezione Femenina Spagnola ha vinto il Mondiale Sub’20, imponendosi a Corea del Nord in una tanda di calci di rigore decisiva. La squadra, guidata da David Aznar, ha conquistato il titolo con un punteggio di 4-3, grazie a una performance di qualità e a una grande capacità di reazione. Laia López ha giocato un ruolo chiave, parando due calci di rigore e contribuendo al successo finale. La vittoria rappresenta un traguardo importante per la squadra, che ha dimostrato coesione, solidarietà e capacità di adattamento in un match intenso e tecnico.

Un match di resistenza e di concentrazione

La partita tra la Selezione Femenina Spagnola e la Corea del Nord ha visto un equilibrio tra attacco e difesa, con entrambe le squadre cercando di prendere il controllo del gioco. La squadra spagnola ha dimostrato una grande capacità di organizzazione e di adattamento, soprattutto durante la prórroga. La Selezione Femenina Spagnola ha saputo mantenere il controllo del pallone e sfruttare le occasioni, anche se il match è stato caratterizzato da un elevato livello di tensione e di concentrazione. La squadra ha mostrato una grande capacità di reazione, soprattutto durante i momenti di stanchezza.

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La squadra ha anche visto l’ingresso di nuovi giocatori, come Julià e Marisa, che hanno contribuito al successo finale. La Selezione Femenina Spagnola ha saputo mantenere il controllo del gioco e sfruttare le occasioni, anche se il match è stato caratterizzato da un elevato livello di tensione e di concentrazione. La squadra ha dimostrato una grande capacità di adattamento, soprattutto durante la prórroga.

Laia López e la tanda di calci di rigore

Laia López ha giocato un ruolo chiave nella vittoria, soprattutto durante la tanda di calci di rigore. La giocatrice ha parato due calci di rigore, permettendo alla squadra spagnola di mantenere il vantaggio e di portare a casa la vittoria. La sua performance ha dimostrato una grande capacità di concentrazione e di decisione, in un momento cruciale del match. La squadra ha anche visto l’ingresso di nuovi giocatori, come Julià e Marisa, che hanno contribuito al successo finale.

La Selezione Femenina Spagnola ha saputo mantenere il controllo del gioco e sfruttare le occasioni, anche se il match è stato caratterizzato da un elevato livello di tensione e di concentrazione. La squadra ha anche mostrato una grande capacità di reazione, soprattutto durante i momenti di stanchezza. La vittoria del Mondiale Sub’20 rappresenta un traguardo importante per la squadra. La squadra ha dimostrato coesione, solidarietà e capacità di reagire in momenti di tensione. La Selezione Femenina Spagnola ha saputo mantenere il controllo del gioco e sfruttare le occasioni, anche se il match è stato caratterizzato da un elevato livello di tensione e di concentrazione. La squadra ha mostrato una grande capacità di adattamento, soprattutto durante la prórroga.

La Selezione Femenina Spagnola ha vinto il Mondiale Sub’20 contro la Corea del Nord.

Laia López ha parato due calci di rigore decisivi.

La squadra ha dimostrato coesione e capacità di reazione.