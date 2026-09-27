Santi Cazorla vive il derby asturiano come tifoso tra la folla

Il Real Oviedo ha condiviso un video sui suoi canali social in cui si vede Santi Cazorla, ex calciatore del club, ricevere con passione la folla durante la previa del derby asturiano. L’evento si è svolto il 27 settembre 2026, data in cui Cazorla, dopo la sua ritirata estiva, ha voluto vivere il classico asturiano come un tifoso tra la gente, senza distinzioni di passato. L’esperienza è stata intensa, tanto da farlo quasi superare il cordone poliziesco per entrare a contatto con i supporter.

Un derby speciale per un ex calciatore

Questo derby rappresenta un momento unico per Santi Cazorla, che ha scelto di assistere alla partita come un semplice tifoso, dopo aver concluso la sua carriera da giocatore. L’esperienza lo ha coinvolto in modo particolare, tanto da farlo sentire parte integrante del gruppo di appassionati. Il video condiviso dal club mostra l’entusiasmo con cui Cazorla ha accolto i tifosi, dimostrando un legame profondo con la squadra e la sua comunità. La sua partecipazione ha suscitato emozione tra i tifosi. Cazorla, pur essendo un ex calciatore, ha voluto vivere l’evento come un semplice appassionato, senza alcun privilegio. Il suo atteggiamento ha suscitato interesse tra i presenti, che hanno accolto con entusiasmo l’ex giocatore. Il video mostra come la sua presenza abbia reso l’atmosfera ancora più intensa, con un mix di nostalgia e speranza per il futuro del club.

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La passione di un ex giocatore

La passione di Cazorla per il derby asturiano è stata evidente fin dall’inizio. Dopo la sua ritirata, ha voluto vivere l’evento come un tifoso, senza alcun privilegio. Il suo atteggiamento ha suscitato emozione tra i presenti, che hanno accolto con entusiasmo l’ex calciatore. Il video mostra come la sua presenza abbia reso l’atmosfera ancora più intensa, con un mix di nostalgia e speranza per il futuro del club.

La sua decisione di partecipare come tifoso ha reso il derby un momento speciale. L’esperienza ha rappresentato un momento di connessione tra il passato e il presente, tra il giocatore e i tifosi. Il Real Oviedo ha condiviso il video per celebrare questa partecipazione speciale, che ha reso il derby ancora più significativo. La partecipazione di Santi Cazorla al derby asturiano ha rappresentato un momento di emozione e ricordo per i tifosi. La sua decisione di vivere l’evento come un semplice appassionato ha dimostrato un legame profondo con la squadra e la sua storia. Il video condiviso dal club ha reso visibile questa connessione, che ha coinvolto tutti i presenti e ha reso il derby un momento unico e indimenticabile.

Real Oviedo condivide un video di Santi Cazorla durante il derby asturiano.

Cazorla, ex giocatore, assiste come tifoso al derby dopo la sua ritirata.