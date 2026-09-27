Zverev vince contro Tien e consegna la Laver Cup 2026 all’Europa

A Londra, nella terza giornata della Laver Cup 2026, Alexander Zverev ha sconfitto in rimonta Learner Tien per 7-6(3), 6-3, regalando la vittoria all’Europa. Il tedesco, al suo secondo successo consecutivo nella competizione, ha contribuito in modo decisivo al trionfo del Team Europe, che ha chiuso il torneo con un punteggio finale di 13-5. La vittoria di Zverev ha permesso al team guidato da Yannick Noah di riconquistare il trofeo, un anno dopo il trionfo del Team World a San Francisco.

Una partita intensa e dominata dal controllo del match

La partita tra Zverev e Tien è iniziata con un’intensa battaglia di nervi e intensità. Tien ha mostrato grande solidità, costringendo il numero due del mondo a fare gli straordinari. Tuttavia, Zverev ha alzato il livello in fase difensiva, limitando gli errori e prendendo progressivamente il controllo dello scambio. Nel tiebreak, il tedesco ha fatto valere tutta la sua esperienza, chiudendo la frazione per 7 punti a 3. La sua capacità di gestire il match è stata determinante per il successo finale.

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Zverev ha sfruttato la sua esperienza e la sua capacità di rimanere concentrato per prendere il controllo del match.

Dopo il tiebreak, Zverev ha aumentato il livello soprattutto con la prima di servizio, con l’80% dei punti vinti con questo fondamentale nell’arco dell’incontro. Tien ha continuato a opporre una strenua resistenza da fondo campo, ma il tedesco ha trovato il break decisivo, sfruttando una delle sei palle break avute a disposizione. Ottenuto il vantaggio, Zverev ha gestito senza particolari difficoltà il margine conquistato, mantenendo il servizio fino al definitivo 6-3 e consegnando al Team Europe i tre punti necessari per chiudere matematicamente i conti.

Un successo che rafforza la posizione dell’Europa

La vittoria di Zverev ha permesso al Team Europe di aggiudicarsi il torneo con un punteggio di 13-5, un risultato che conferma la superiorità della squadra continentale. La squadra, guidata da Yannick Noah, ha riconquistato il trofeo un anno dopo il trionfo del Team World a San Francisco. Il successo di Zverev ha anche rafforzato la sua posizione nella competizione, con un record di 46 vittorie nelle ultime 47 partite contro giocatori mancini, un dato che conferma la sua capacità di dominare in questo tipo di confronti.

La vittoria di Zverev ha segnato un momento importante per la Laver Cup 2026, con l’Europa che ha dimostrato una superiorità netta.

La Laver Cup 2026 ha visto l’Europa dominare in modo netto, con un punteggio finale di 13-5. Il successo di Zverev contro Tien ha rappresentato un momento chiave per il Team Europe, che ha chiuso il torneo con una vittoria senza appello. La squadra, guidata da Yannick Noah, ha dimostrato una grande coesione e una capacità di reagire alle sfide, portando a casa il trofeo dopo un anno di attesa. La vittoria di Zverev non solo ha confermato la sua classe, ma ha anche rafforzato la posizione dell’Europa nel panorama del tennis internazionale.

Zverev vince contro Tien per 7-6(3), 6-3

Team Europe vince la Laver Cup 2026 con un punteggio di 13-5

Zverev ha 46 vittorie contro i mancini nelle ultime 47 partite

La vittoria di Zverev ha segnato un momento importante per la Laver Cup 2026, con l’Europa che ha dimostrato una superiorità netta. Il successo del tedesco ha contribuito in modo decisivo al trionfo della sua squadra, che ha riconquistato il trofeo dopo un anno di attesa. La partita contro Tien ha visto Zverev dimostrare una grande capacità di gestione del match, soprattutto nei momenti chiave, e ha confermato la sua posizione tra i migliori tennisti del mondo.