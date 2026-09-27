Tom Kim cerca di evitare il servizio militare con la vittoria ai Juegos Asiáticos

Tom Kim, golfista coreano di 24 anni, si trova al centro di una situazione delicata: dopo aver giocato il secondo match individuale ai Juegos Asiáticos, il giocatore cerca di evitare il servizio militare obbligatorio per i cittadini coreani. Il giocatore, che ha vinto 13 competizioni professionali, tra cui quattro nel PGA Tour, si appresta a partecipare ai Juegos Asiátici che si terranno a Kasugai, in Giappone, e spera che una vittoria possa garantirgli un’esenzione dal servizio. La sua partecipazione al torneo è cruciale per evitare l’obbligo militare, che colpisce tutti i cittadini coreani di sesso maschile tra i 18 e i 21 anni, salvo eccezioni.

Esenzioni per atleti e artisti di rilievo

Secondo la legge coreana, gli uomini che non rientrano in alcune categorie specifiche devono svolgere 18-21 mesi di servizio militare. Tuttavia, esistono esenzioni speciali per atleti e artisti che si distinguono in competizioni internazionali riconosciute a livello nazionale. Per i deportisti, l’esenzione è garantita in caso di medaglia olimpica o di una medaglia d’oro ai Juegos Asiátici. Tom Kim, pur essendo un golfista di alto livello, non ha ancora ottenuto un’esenzione definitiva, nonostante abbia vinto a Parigi ai Giochi Olimpici, dove si è fermato a quattro colpi dal bronzo.

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La sfida ai Juegos Asiáticos

Tom Kim, che ha vinto tre dei quattro match disputati a Medinah, si prepara a giocare il suo secondo incontro individuale contro Wyndham Clark, un golfista statunitense. Dopo la partita, il giocatore partirà per il Giappone per partecipare ai Juegos Asiátici, che si terranno a Kasugai, nella prefettura di Aichi. La partecipazione al torneo è un’opportunità per Tom Kim di ottenere una medaglia d’oro, che potrebbe garantirgli l’esenzione dal servizio militare. Inoltre, il torneo ha visto l’ingresso dei professionisti, un cambiamento rispetto alle precedenti edizioni, che erano riservati ai dilettanti. La partecipazione di professionisti come Sungjae Im e Si Woo Kim ha reso il torneo più competitivo e prestigioso.

La vittoria di Tom Kim ai Juegos Asiátici non solo potrebbe salvargli il servizio militare, ma potrebbe anche rappresentare un successo storico per il team internazionale, che ha la possibilità di vincere per la prima volta in 28 anni. Il team, guidato da Geoff Ogilvy, ha un vantaggio di 10,5 a 7,5 prima dei 12 match individuali. Tuttavia, Tom Kim, pur essendo una delle stelle del team, non è certo di poter partecipare alla celebrazione del successo, in quanto si appresta a giocare il suo match individuale e successivamente a partire per il Giappone.

La situazione di Tom Kim rappresenta un esempio di come il golf, uno sport di alto livello, possa influenzare la vita di un atleta in Corea del Sud, dove il servizio militare è un obbligo per tutti i cittadini maschi. La partecipazione ai Juegos Asiátici non solo è un’opportunità per vincere una medaglia, ma potrebbe anche essere un passo cruciale per evitare un’esperienza che, per molti, è un’esperienza difficile e spesso traumatica.

Tom Kim, 24 anni, golfista coreano, cerca di evitare il servizio militare con una vittoria ai Juegos Asiátici.

La legge coreana obbliga i cittadini maschi a svolgere 18-21 mesi di servizio militare, salvo eccezioni.

Esenzioni speciali sono concessi a atleti e artisti che si distinguono in competizioni internazionali.

Tom Kim ha vinto 13 competizioni professionali, tra cui quattro nel PGA Tour.

La partecipazione ai Juegos Asiátici potrebbe garantirgli un’esenzione dal servizio militare.