Quanto vale la miglior squadra del mondo?

La squadra spagnola si conferma al primo posto nel ranking mondiale del valore di mercato, con un totale di 1.345 milioni di euro. La squadra, composta dai 26 giocatori selezionati per la Liga de Nazioni, ha visto un incremento di circa 200 milioni di euro rispetto al momento iniziale del Mondiale in USA, Messico e Canada. Nonostante le assenze per infortunio di Pedro Porro e la ritirata di Marcos Llorente, il valore complessivo è rimasto elevato grazie al mantenimento del nucleo di base.

Valore dei giocatori e posizioni mondiali

La squadra spagnola, guidata da Luis De la Fuente, si colloca al terzo posto tra le squadre più costose al mondo, superata solo da Ingaterra e Francia. Il valore complessivo dei 26 giocatori è di 1.345 milioni di euro, con la squadra inglese che si piazza al primo posto con 1.780 milioni, grazie al valore di Jude Bellingham, che vale 160 milioni. La squadra francese, guidata da Zinedine Zidane, si colloca al secondo posto con un valore di 1.440 milioni, con Kylian Mbappé come giocatore più caro, valutato a 200 milioni.

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Le squadre e i giocatori più valorizzati

Al quarto posto si piazza la Germania con un valore di 1.440 milioni di euro, seguita da Portugal (1.000 milioni), Argentina (959,5 milioni), Italia (869,5 milioni), Brasile (851 milioni), Paesi Bassi (828 milioni) e Norvegia (618,1 milioni). Tra i giocatori spagnoli, Julián Alvarez si colloca al primo posto con un valore di 120 milioni, mentre Lamine Yamal e Pedri sono i più valorizzati con 220 e 150 milioni di euro rispettivamente.

Il Barcellona, con un totale di 670 milioni di euro, è il club che ha il maggior valore complessivo tra i giocatori spagnoli. Al secondo posto si colloca l’Arsenal con 130 milioni, seguito dal Real Madrid (120 milioni), dall’Atlético de Madrid (95 milioni), dal PSG (85 milioni), dall’Athletic Club (70 milioni), dal Crystal Palace (30 milioni), dal Liverpool (30 milioni), dalla Real Sociedad (25 milioni), dal Sporting de Lisboa (15 milioni), dall’Inter di Milano (10 milioni) e dall’Espanyol (10 milioni). Altri giocatori spagnoli, come Aymeric Laporte (8 milioni), Josep Martínez (10 milioni), Roberto Fernández (10 milioni), Iván Fresneda (15 milioni) e Alejandro Grimaldo (20 milioni), completano il ranking. Fermín López e Pau Cubarsí, entrambi del Barcellona, si piazzano a 100 milioni ciascuno, mentre Martín Zubimendi, del Arsenal, ha un valore di 75 milioni.