La boda di Antonio e Brenda a Ourense, in Galizia, si è trasformata in una controversia che coinvolge accuse di violenza, regali forzati e un presunto obiettivo economico. I testimoni presenti alla cerimonia hanno riferito che la festa, tenutasi a Casa da Tulla, non era solo un evento sociale ma aveva un’altra finalità: raccogliere fondi. Secondo quanto riferito, la coppia avrebbe chiesto ai invitati un contributo di 40.000 euro, un importo che ha alimentato tensioni e conflitti durante la celebrazione. Mentre Antonio ha negato pubblicamente ogni forma di pressione economica, alcuni testimoni sostengono che la situazione si è deteriorata a causa di un disaccordo tra i due sposi e i loro familiari.

La richiesta di regali e le tensioni crescenti

Dopo la cerimonia, la situazione si è fatta più complessa quando Brenda ha iniziato a insistere affinché i regali superassero un certo importo. Secondo i testimoni, la coppia avrebbe avuto un accordo per raccogliere 40.000 euro, ma la partecipazione al matrimonio è stata inferiore alle aspettative. Di circa 150 invitati inizialmente convocati, solo 50 hanno partecipato. Alcuni degli ospiti hanno riferito che la richiesta di regali ha creato un clima di tensione, con alcuni invitati che hanno cercato di mediare per evitare ulteriori conflitti.

Pubblicità

Violenza e lesioni durante la festa

La festa si è conclusa con episodi di violenza, con empujones, tironi di pelo e persino lesioni visibili su alcuni partecipanti. I testimoni hanno descritto una situazione in cui la famiglia di Brenda si è scontrata con i parenti di Antonio, con alcuni episodi di confronto fisico. Antonio ha negato pubblicamente queste accuse, ma diversi testimoni hanno confermato che la violenza è stata un aspetto significativo del matrimonio. Inoltre, alcuni ospiti hanno riferito che Brenda è scomparsa per alcuni minuti durante la festa, accompagnata da un dipendente dell’organizzazione.

La polizia ha esaminato alcune registrazioni audio che circolano online, sostenendo che alcune voci non corrispondono a quelle dei protagonisti. Antonio ha anche sostenuto che alcuni audios potrebbero essere stati generati con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Tuttavia, i testimoni mantengono la loro versione dei fatti, sostenendo che il novio ha negato l’obiettivo economico della cerimonia e la violenza durante la festa. Al momento, le diverse versioni dei fatti rimangono in conflitto, con Antonio che difende la sua posizione e i testimoni che riferiscono di un evento che ha superato i limiti della semplice celebrazione nuziale.

La richiesta di 40.000 euro ha alimentato tensioni e conflitti. Alcuni testimoni hanno riferito che la situazione si è aggravata quando Brenda ha insistito affinché i regali superassero un certo importo. La violenza durante la festa ha causato lesioni visibili. I testimoni hanno descritto episodi di empujones e tironi di pelo, con alcuni partecipanti che hanno riportato ferite. Antonio ha negato pubblicamente queste accuse, ma diversi testimoni hanno confermato che la violenza è stata un aspetto significativo del matrimonio.

La boda a Ourense ha avuto un’obiettivo economico, secondo i testimoni.

La richiesta di 40.000 euro ha creato tensioni tra i partecipanti.

La violenza durante la festa ha causato lesioni visibili.

Antonio ha negato le accuse, ma alcuni testimoni le confermano.

La situazione continua a evolversi, con la comunità locale che osserva con preoccupazione gli sviluppi. Mentre Antonio cerca di difendere la sua versione, i testimoni riferiscono di un evento che ha messo in discussione l’idea di una celebrazione nuziale semplice e pacifica. La polizia e le autorità locali stanno valutando le accuse e le testimonianze, cercando di chiarire i fatti. Per il momento, la boda di Ourense rimane un episodio controverso, con diverse versioni che si scontrano e che potrebbero portare a ulteriori sviluppi.