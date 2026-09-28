Cecilia Zandalasini in campo con prestazioni MVP nella vittoria delle Valkyries nei playoff WNBA

Nella notte italiana tra domenica 27 e lunedì 28 settembre, Cecilia Zandalasini ha dato il suo contributo decisivo nella vittoria delle Golden State Valkyries nei playoff WNBA, in un match che ha segnato il debutto della giocatrice nella post-season 2026. La partita, giocata al Chase Center di San Francisco, ha visto le Valkyries sconfiggere per 104-80 le Dallas Wings, con Zandalasini che ha totalizzato 22 punti in poco meno di 16 minuti, diventando la migliore in campo. La vittoria ha permesso alle Valkyries di prendere il primo match point per raggiungere le semifinali senza dover giocare una gara decisiva in casa.

Un debutto di alto livello in post-season

Zandalasini, reduce da un’ottima stagione regolare con quasi 9 punti di media su un impiego di 19 minuti a partita, ha sfoderato una prestazione offensiva di alto profilo anche in termini di percentuali. Ha tirato 7/11 dal campo e 4/5 dall’arco, contribuendo alla fuga definitiva delle Valkyries tra il secondo e il terzo quarto. La sua performance ha suscitato interesse nel basket azzurro, poiché si tratta del primo passo nella post-season per la giocatrice, che ha dimostrato di essere pronta a competere a livello internazionale.

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La sua capacità di impattare sul parquet è stata chiara e determinante.

La prossima sfida è in programma mercoledì 30 settembre a Texas, con le Valkyries che cercano di portare a casa il secondo match point per evitare una gara decisiva in casa. La squadra, classificata al secondo posto del seeding, ha la possibilità di raggiungere le semifinali senza ulteriori complicazioni. La coach Natalie Nakase continuerà a valutare il ruolo di Zandalasini all’interno delle rotazioni, ma per il momento la giocatrice può considerarsi soddisfatta per il suo debutto nella post-season.

Un’altra sfida in arrivo

La stagione 2026-2027 al via con sei squadre tricolori, tra cui la vittoria casalinga per Udine in Serie A e i successi di Napoli e Virtus Bologna. Il nuovo numero di Azzurra è online, con interviste a Giovanni De Gennaro e Matilde Villa, il calendario di Los Angeles 2028 e un corposo pagellone. Il basket italiano, con Zandalasini in campo, continua a fare parlare di sé a livello internazionale.

La sua presenza in post-season rappresenta un ulteriore passo avanti per la sua carriera.

La partita ha segnato un momento importante per la carriera di Zandalasini, che ha dimostrato di essere in grado di adattarsi al ritmo e alla pressione dei playoff. La sua capacità di impattare sul parquet è stata chiara e determinante, contribuendo in modo significativo alla vittoria delle Valkyries. La squadra, con il suo nuovo ruolo in campo, si prepara a affrontare la prossima sfida con la consapevolezza di aver dato un primo passo importante nella post-season.