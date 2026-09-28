Yolanda Díaz invita a mobilitarsi: “Movilicémonos”

Yolanda Díaz, vicepresidente del governo e ministra del Lavoro, ha chiamato a mobilitarsi contro il governo spagnolo durante un evento del Partito Comunista, sottolineando l’importanza di agire per evitare che l’estrema destra governi il Paese. “Donde esté, voy a pelearme para que Alberto Núñez Feijóo y Abascal no gobiernen la vida de nuestros hijos e hijas”, ha detto, rafforzando la sua posizione contro la destra radicale. La leader del Partito Comunista ha invitato i compagni e le compagne a non diluire il messaggio, ma a parlare chiaro e agire per rispondere alle esigenze della gente, con la vivienda come problema principale della società spagnola.

Chiamata a mobilitarsi per contrastare l’estrema destra

“Si hay que movilizarse contra el Gobierno de España, movilicémonos”, ha dichiarato Díaz, chiedendo unione tra le formazioni di estrema sinistra per vincere le prossime elezioni. La leader ha sottolineato che la battaglia è grande, ma non si arrenderà. “Sé que la batalla es grande, pero vamos a intentar darla”, ha affermato, mostrando una determinazione non solo politica, ma anche personale. La sua richiesta di mobilitazione si inserisce in un contesto di crescenti tensioni all’interno del governo spagnolo, che si avvicina alla fine della legislatura prima delle elezioni del 2027.

Pubblicità

La vivienda come problema centrale

Díaz ha sottolineato che la vivienda è il problema principale della società spagnola, un tema che ha occupato gran parte del suo discorso. “No necesitamos rollos, compañeros y compañeras, no necesitamos cosas muy extensas, necesitamos hablar claro, dirigirnos a las necesidades de la gente y actuar”, ha detto, rafforzando l’idea che la risposta alle esigenze popolari deve essere diretta e concreta. La sua posizione si contrappone a una destra che, secondo lei, si ritrae dietro le urne, mentre lei e i suoi compagni si mobilitano per cambiare le regole.

La ministra ha anche rivelato che, dopo la fine della legislatura, si allontanerà dal focus mediatico, scegliendo di vivere una vita privata. “Estaré seguramente en mi vida privada y seré muy feliz porque tuve el gran orgullo de ser vuestra compañera”, ha detto, mostrando una volontà di riconciliarsi con la sua identità personale dopo anni di lavoro politico. Inoltre, ha sottolineato che i giovani spagnoli non sono disposti a supportare l’estrema destra, un’affermazione che si inserisce in un dibattito nazionale su come affrontare le sfide sociali e economiche del Paese.

La sua dichiarazione, fatta durante un evento del Partito Comunista il 27 settembre, ha suscitato reazioni e attenzione, soprattutto in un contesto in cui le tensioni all’interno del governo spagnolo si fanno sempre più evidenti. Díaz ha anche espresso la sua convinzione che la mobilitazione possa portare a un cambiamento, non solo politico, ma anche sociale. “No queremos contentar a la derecha, la derecha que se retrate votando y nosotros movilizándonos”, ha concluso, rafforzando il suo impegno a favore di una società più giusta e inclusiva.

Yolanda Díaz ha chiamato a mobilitarsi contro il governo spagnolo.

La vivienda è considerata il problema principale della società spagnola.

La leader del Partito Comunista ha sottolineato l’importanza di agire per evitare l’estrema destra al potere.