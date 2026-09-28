Un okupa racconta: cinque anni in casa occupata e la stigmatizzazione sociale

Un okupa ha raccontato la sua esperienza di cinque anni vissuti in casa occupata a Madrid e a Barcelona, tra il 2016 e il 2021. L’uomo, che ha abbandonato l’istruzione in Vallecas, ha spiegato come la sua decisione di occupare una casa fosse legata a un reddito limitato e al desiderio di non dipendere economicamente dai genitori. “Non volevo che i miei genitori mi aiutassero a emanciparmi”, ha detto, sottolineando come la crisi abitativa abbia colpito una generazione intera.

La vita in casa occupata e il rischio giudiziario

Secondo il testimonio, la vita in casa occupata non è sempre accompagnata da conseguenze legali gravi. “Te può affectar, pero normalmente no suele tener consecuencias judiciales graves”, ha spiegato. L’uomo ha raccontato di aver vissuto un solo processo, il quale ha portato all’assoluzione. “Los jueces, al menos antes, eran bastante benevolentes si la casa era de un banco o un fondo buitre”, ha aggiunto, sottolineando come la posizione delle istituzioni finanziarie potesse influenzare i risvolti legali.

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La sua esperienza ha anche messo in luce la mancanza di informazione e il timore sociale che circonda l’occupazione. “Hay mucho desconocimiento, miedo y estigmatización sobre este tema”, ha detto, spiegando come la stigmatizzazione sia un fattore chiave nella sua decisione di vivere in una casa occupata. “Sobre todo, la tranquilidad de no esperar a un desahucio” è stato il commento più richiesto da parte degli utenti di Reddit, che hanno cercato di capire le differenze tra vivere in affitto e in casa occupata.

La convivenza con i vicini e la vita quotidiana

La convivenza con i vicini non ha suscitato particolare curiosità tra i membri della comunità online. L’okupa ha spiegato che i suoi compagni di casa erano studenti e che evitavano di organizzare feste. “Éramos estudiantes jóvenes y siempre evitamos hacer fiestas o similares”, ha detto, sottolineando come la vita in casa occupata fosse spesso caratterizzata da una certa serietà e responsabilità. “Ayudar a los vecinos e implicarnos en el barrio” era parte integrante della loro routine. La relazione con i vicini è stata positiva, anche se inizialmente c’era un certo timore. “Nunca tuvimos ningún problema con los vecinos, al principio les daba miedo, pero en cuanto nos conocían nos acababan queriendo”, ha raccontato. L’okupa ha anche menzionato che, in alcune occasioni, hanno organizzato cene per tutti i vicini o hanno preso cura delle loro proprietà quando qualcuno era in viaggio.

Negli ultimi anni, le aziende specializzate nella desokupazione sono diventate sempre più attive in Spagna. Una delle più note è Desokupa, che ha avuto un’ampia diffusione mediatica. L’okupa ha raccontato di aver avuto un conflitto con questa azienda, ma ha spiegato come la sua partecipazione a sindacati di vivienda gli abbia permesso di far fronte a tali situazioni. “Al final esas empresas buscan gente vulnerable, si estas organizado, y sabes tus derechos se lo piensan dos veces”, ha detto, sottolineando l’importanza dell’organizzazione e della conoscenza dei propri diritti.

La sua esperienza rappresenta un caso emblematico di come la crisi abitativa possa portare a scelte radicali e come la vita in casa occupata possa essere un’alternativa per chi non ha altre opzioni. Il suo racconto, condiviso su Reddit, ha suscitato interesse e riflessione su un tema che riguarda una generazione intera.