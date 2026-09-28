Il Decreto di casa: 10 misure per contrastare la speculazione e proteggere i diritti degli inquilini

Il governo ha annunciato 10 misure urgenti per affrontare la crisi della vivienda, in particolare per proteggere i diritti degli inquilini e contrastare la speculazione immobiliare. Le misure, incluse nel “Decreto di casa”, sono state presentate in vista dell’approvazione in Consiglio dei Ministri. L’obiettivo è garantire un accesso equo alla casa e prevenire la precarietà degli inquilini, come dimostrato dal caso di Maricarmen, un’ottogenaria che ha visto la sua casa sottratta per speculazione. Il governo, in collaborazione con i gruppi parlamentari, cerca di trovare un accordo che risponda al clamor sociale e miglior i condizioni di vita delle famiglie.

Protezione contro gli sfratti

Una delle misure principali è la protezione contro gli sfratti. L’obiettivo è “che non ci sia una sola Maricarmen più”. Il governo ha incluso una norma per garantire che le persone non vengano sfrattate senza un motivo valido e che possano tornare a vivere nella casa in cui hanno vissuto per decenni. Questa misura è parte di un piano più ampio per rendere la casa un diritto e non un bene speculativo. Il governo ha anche proposto di stabilizzare i contratti di affitto, prolungandoli automaticamente fino al 2028. Questo è un tentativo di proteggere le persone che vivono in comunità dove non si applica la legge sulla vivienda, e di evitare le aumenti abusivi. Inoltre, si cerca di limitare le rinnovazioni frequenti, che spesso portano a un aumento del costo dell’affitto. Questa misura è vista come un passo importante per garantire la stabilità per gli inquilini.

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Regolamentazione degli affitti di stagione

Un altro aspetto chiave del Decreto è la regolamentazione degli affitti di stagione. Il governo vuole combattere il fraude nei contratti di breve durata, che spesso vengono utilizzati per speculare. Inoltre, si propone di aumentare l’IVA sui pisolos turistici al 21%, considerandoli come un business e non come un servizio. Questa misura è volta a frenare la proliferazione di questi tipi di affitti, che spesso riducono la disponibilità di case per i residenti.

Il governo ha anche introdotto misure per limitare la speculazione immobiliare, come la proibizione della compravendita speculativa da parte dei fondi buitre. L’obiettivo è che le case siano per vivere e non per speculare. La vicepresidente del governo, Yolanda Díaz, ha sottolineato l’importanza di “mettere mano” ai fondi buitre, che spesso sfruttano il mercato immobiliare per guadagni elevati. Infine, il Decreto include misure per aiutare le persone che desiderano acquistare la prima casa, ma non hanno a sufficienza risparmi. Si stanno negoziando aiuti per queste persone, con l’obiettivo di rendere più accessibile l’acquisto di una casa. Inoltre, si propone una riduzione dell’IVA per la costruzione di case protette, con una classificazione permanente, per garantire che la regolamentazione venga accompagnata dall’espansione del parco di case accessibili.

Il governo ha espresso l’impegno a trovare un accordo tra i gruppi parlamentari per rendere il Decreto di casa un’azione concreta e trasversale. L’obiettivo è migliorare l’accesso alla casa per la popolazione e garantire che le misure siano efficaci e durature. Il Decreto, se approvato, potrebbe rappresentare un passo significativo nella lotta contro la speculazione e nella protezione dei diritti degli inquilini.