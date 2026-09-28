Luis de la Fuente, un viaggio nel calcio spagnolo

Un viaggio nel calcio spagnolo

Luis de la Fuente, ex giocatore e allenatore del Sevilla, ha parlato del suo passato e del cambiamento del calcio spagnolo nel tempo. Dopo aver giocato e allenato al club, il suo percorso lo ha portato a diventare il miglior allenatore della squadra nazionale. Il suo viaggio nel calcio spagnolo inizia con l’esperienza al Athletic Bilbao, dove ha vissuto due titoli di Liga.

De la Fuente ha ricordato come, durante le sue quattro stagioni al Sevilla, ha visto crescere giocatori come Sergio Ramos e Jesús Navas. Tuttavia, ha anche riconosciuto che, nonostante la qualità tecnica dei giocatori, mancava una mentalità e un’esigenza per trasformare quelle squadre in competizioni vincenti. La formazione del talento è un aspetto cruciale per il successo del calcio spagnolo.

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La formazione del talento

Durante le sue quattro stagioni al Sevilla, De la Fuente ha visto nascere alcuni dei talenti che sarebbero diventati protagonisti del calcio spagnolo. Il suo lavoro come allenatore della base del club ha portato a una squadra che, sebbene non sempre vincente, ha dimostrato una grande qualità.

Ha ricordato un anno in cui il team era colìder, quasi alla fine della prima parte del campionato, ma poi si è classificato settimo o ottavo. La mancanza di mentalità e di esigenza ha impedito il successo. De la Fuente ha sottolineato come, nonostante le grandi incorporazioni, mancasse qualcosa per trasformare il talento in risultati.

Il periodo al Sánchez-Pizjuán è stato un momento chiave nella carriera di De la Fuente. Lì ha iniziato a lavorare come allenatore della base del club, dove ha visto nascere alcuni dei talenti che sarebbero diventati protagonisti del calcio spagnolo. Il suo lavoro ha portato a una squadra che, sebbene non sempre vincente, ha dimostrato una grande qualità.

Oggi, il calcio spagnolo è diverso da come era quando De la Fuente giocava e allenava. Il suo viaggio nel tempo ha mostrato come il talento, la formazione e la mentalità siano elementi fondamentali per il successo. Il suo lavoro al Sevilla ha contribuito a formare una generazione di giocatori che hanno portato il calcio spagnolo a un livello senza precedenti. La sua esperienza al club ha lasciato un’impronta profonda, tanto che oggi, come allenatore della selezione spagnola, il suo approccio alla formazione e alla gestione del talento è diventato un modello. Il calcio spagnolo, come lui stesso ha detto, è cambiato, ma la sua passione per il gioco resta intatta.