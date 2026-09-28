Raúl Varela, presentatore di La Tribu su Radio MARCA, ha celebrato il momento senza precedenti del calcio spagnolo, sottolineando il dominio della nazionale e delle squadre femminili. Dopo il trionfo della squadra Under 20 al Mondiale e la racha della nazionale assoluta, il giornalista ha espresso la sua soddisfazione per il successo collettivo. Varela ha sottolineato come la Spagna abbia superato le grandi potenze del calcio, come Francia, Germania e Argentina, in quasi tutte le circostanze. La vittoria della squadra Under 20, che ha battuto la Corea del Nord in finale, ha messo in luce il lavoro di cantera della Federazione e la forza delle giovani talenti. La portiera Laia López, protagonista della finale, ha vinto il Guante di Oro per le sue parate decisive. Varela ha anche ricordato il successo della nazionale assoluta, che ha vinto 33 partite e otto pareggi in una racha di 40 partite senza sconfitte, un record mondiale.

La carriera di Alexia Putellas e il suo momento di gloria

Alexia Putellas, una delle giocatrici più importanti del calcio spagnolo, ha espresso la sua soddisfazione per il successo e ha annunciato che la sua candidatura al Balón de Oro è già fatta. La giocatrice, che ha ricevuto il Premio Radio MARCA per i 25 anni della emittente, ha parlato del suo percorso e del suo momento di gloria. Putellas ha ricordato come, da bambina, si fosse ispirata ai giocatori del Barça e come la sua carriera sia iniziata con il Sabadell, passando poi al Barça, dove ha giocato per 14 anni. Ha anche parlato del suo trasferimento al London City Lionesses e delle sue aspettative per la nuova stagione. Putellas ha sottolineato che il Barça ha avuto un ruolo fondamentale nella sua carriera e che è orgogliosa di aver ispirato le ragazze a seguire i loro sogni.

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Putellas ha detto che la sua candidatura al Balón de Oro è fatta, è ciò che fa in campo. La giocatrice ha anche parlato del suo passato, ricordando come, da bambina, avesse falsificato la sua data di nascita per poter giocare. Ha sottolineato che il calcio femminile sta crescendo e che le ragazze hanno molte opportunità. Varela ha concluso il suo commento sottolineando che la Spagna vive un momento senza precedenti nel calcio, con un successo che coinvolge sia le squadre maschili che quelle femminili.

Un momento storico per il calcio spagnolo

Varela ha anche sottolineato come il successo delle squadre femminili stia cambiando il calcio spagnolo. Ha osservato che le ragazze, che prima non avevano molte opportunità, ora stanno conquistando titoli e riconoscimenti. La vittoria della squadra Under 20 ha messo in luce il talento delle giovani giocatrici e la loro capacità di competere a livello internazionale. Varela ha anche ricordato che il successo della squadra assoluta, che ha vinto il Mondiale in Polonia, si aggiunge al successo della squadra Under 20, creando un momento storico per il calcio spagnolo. La vittoria del Mondiale ha anche reso la Spagna una potenza nel calcio femminile, con un record di 33 vittorie e 7 pareggi in una racha di 40 partite senza sconfitte.

La Spagna ha vinto il Mondiale e ha vinto 33 partite in una racha senza sconfitte. Putellas ha anche parlato del suo futuro e del suo desiderio di continuare a giocare. Ha espresso la sua soddisfazione per il successo e ha sottolineato che il suo obiettivo è sempre stato vincere e migliorare. Ha anche riconosciuto che il calcio femminile sta crescendo e che le ragazze hanno molte opportunità. Varela ha concluso il suo commento sottolineando che la Spagna vive un momento senza precedenti nel calcio, con un successo che coinvolge sia le squadre maschili che quelle femminili. Il calcio spagnolo, con la sua forza e la sua passione, continua a dominare il mondo.