Il tennis moderno mette a dura prova i giocatori: il fisico non regge più?

Il tennis moderno sta mettendo a dura prova i giocatori, con un aumento significativo degli infortuni e una serie di stop improvvisi che sollevano domande su quanto il fisico possa sostenere il ritmo di una stagione sempre più intensa. Dopo i ritiri di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, il dibattito si è spostato su un tema più ampio: il tennis è arrivato al limite? L’evoluzione delle tecniche, l’uso di racchette e corde sempre più performanti, e un calendario fitto con tornei che si allungano, hanno reso il circuito più esigente che mai.

Un tennis più veloce e più intenso

Corrono di più, frenano più bruscamente e affrontano continui cambi di direzione ad altissima intensità. I giocatori moderni si muovono a 200 chilometri orari e colpiscono sempre con la massima forza, un loro torneo vale due dei nostri, ha osservato Adriano Panatta. L’analisi della Professional Tennis Players Association ha rivelato un aumento del 110% degli infortuni rispetto ai primi anni Duemila, con un incremento del 112% per i problemi agli arti superiori e del 53% per i ritiri durante le partite.

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La trasformazione fisica e atletica del circuito ha portato a giocatori più potenti e muscolarmente preparati, ma anche a un rischio crescente di infortuni.

Il calendario e le trasferte come fattori di rischio

L’allungamento dei Masters 1000 a dodici giorni ha aumentato la durata di numerosi tornei, mentre la successione di partite e trasferte riduce gli spazi per il recupero. Questo scenario ha reso il tennis più competitivo, ma anche più stressante per i giocatori. Il problema non è soltanto Sinner, ma un fenomeno che coinvolge l’intero circuito. La domanda, allora, non è soltanto perché Sinner si sia fermato, ma se il tennis moderno stia chiedendo ai suoi protagonisti più di quanto il loro corpo possa sostenere. La domanda, allora, non è soltanto perché Sinner si sia fermato. È se il tennis moderno stia chiedendo ai suoi protagonisti più di quanto il loro corpo possa sostenere. I dati diffusi indicano un aumento del 30% delle ricadute nella stessa zona del corpo, un segnale di allarme per la sostenibilità del modello attuale.

Il dibattito si è acceso anche grazie alle dichiarazioni di Panatta, che ha spostato il focus dal singolo atleta a un problema più ampio: il tennis ha superato i limiti del fisico dei suoi protagonisti?

Il tennis moderno è diventato un’arte di resistenza, ma la domanda rimane: quanto può ancora reggere il fisico dei giocatori? La risposta potrebbe dipendere da come il circuito gestirà il carico di lavoro, la preparazione fisica e la gestione delle pause. Il dibattito non si ferma ai nomi di Sinner e Alcaraz, ma si estende a tutta la categoria, con un futuro in bilico tra prestazione e salute.