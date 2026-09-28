Serie A femminile: Giugliano e Guerzoni si distinguono nella prima giornata

La prima giornata della Serie A femminile 2026-2027 ha visto emergere alcune delle migliori italiane del campionato, con Manuela Giugliano e Giulia Guerzoni che si sono distinte per prestazioni di grande impatto. La gara, giocata il 28 settembre 2026, ha visto le big Roma, Juventus e Inter vincere rispettivamente contro Sassuolo, Napoli e Fiorentina, mentre la Como 1907 ha sorpreso con una vittoria contro il Milan. Tra le giocatrici affermate, Giugliano ha confermato la sua leadership con una doppietta di grande carattere, mentre Guerzoni ha segnato una rete da ricordare nella storia del calcio femminile.

Manuela Giugliano: una doppietta di grande personalità

Manuela Giugliano, in forza alla Roma, ha dato il via alla sua stagione con una prestazione di alto livello. Sempre attenta, sempre in controllo e sempre in campo con grande personalità, la giocatrice ha messo in mostra la sua capacità di guidare la squadra. La doppietta realizzata ha segnato un’importante vittoria per la squadra giallorossa, confermando la sua importanza nel gruppo. Non è una novità, ma la sua costanza e determinazione continuano a farla distinguere tra le migliori italiane.

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Giulia Guerzoni: una rete che rimarrà nella storia

Giulia Guerzoni, del Sassuolo, ha segnato una rete che potrebbe rimanere nella storia del calcio femminile. Il goal, realizzato direttamente dalla bandierina, ha lasciato i tifosi estasiati e ha dimostrato la sua capacità di fare la differenza in un momento cruciale. La giocatrice, con la sua tecnica e intelligenza di gioco, ha dato un contributo decisivo alla vittoria della sua squadra. Il suo goal è stato descritto come un momento di pura magia, simile a quelle reti che rimangono nella memoria collettiva del calcio.

Accanto a Giugliano e Guerzoni, altre giocatrici si sono distinte. Federica D’Auria, in campo con la Juventus, ha dato una prova discreta ma importante, soprattutto nei momenti più difficili del match. Martina Piemonte, anch’essa in forza alla Roma, ha dimostrato una capacità di visione e di attacco eccezionale, contribuendo alla vittoria della sua squadra. La prima giornata ha visto emergere nuove stelle e confermare le grandi attese per il campionato 2026-2027. Il calcio femminile italiano, sempre più competitivo e visibile, continua a regalare momenti di emozione e di grande qualità. La Serie A 2026-2027 sembra già promettere un campionato ricco di sorprese e di prestazioni di alto livello. Con giocatrici come Giugliano e Guerzoni, il calcio femminile si conferma un settore in crescita, in grado di attrarre l’attenzione di un pubblico sempre più numeroso e appassionato.

Manuela Giugliano: doppietta di grande carattere

Giulia Guerzoni: rete da ricordare nella storia

Federica D’Auria: prova discreta ma importante

Martina Piemonte: capacità di attacco eccezionale

La prima giornata ha segnato l’inizio di un campionato che promette di essere emozionante e ricco di momenti di grande spettacolo. Con giocatrici di alto livello e squadre in forma, il calcio femminile italiano si prepara a dare il meglio di sé nel 2026-2027.