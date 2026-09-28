Dani Güiza dedica un gol a suoi genitori scomparsi

Dani Güiza, attaccante del Trebujena CF, ha dedicato un gol a suoi genitori scomparsi durante un incontro giocato domenica 28 settembre 2026. L’azione, avvenuta nel secondo tempo contro il CD El Torno, ha suscitato emozione tra i tifosi e ha visto il giocatore, di 46 anni, segnare un gol di testa dopo un cross laterale. Il momento è stato reso ancora più speciale dal gesto di riconoscimento del calciatore, che ha rivolto un messaggio d’amore e gratitudine ai genitori scomparsi nei mesi precedenti.

Un gesto di affetto e ricordo

Dopo aver segnato, Güiza ha guardato al cielo e con le mani ha indicato una posizione, un chiaro riferimento ai genitori. L’azione è stata accompagnata da un post su Instagram, in cui il calciatore ha scritto: “Mamá, Papá, este gol va por vosotros. Gracias por haberme cuidado tan bien. Os quiero con locura y nunca os voy a olvidar. Os amo”. La dedica ha suscitato reazioni emotive tra i seguaci del giocatore, che hanno condiviso l’emozione su vari social media. Il gesto di Güiza ha reso il momento unico e profondo, un mix di emozione e gratitudine che ha colpito i tifosi. Il calciatore, pur essendo in una fase avanzata della sua carriera, ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di condividere storie personali e di emozionare il pubblico. La dedica ai genitori, purtroppo scomparsi, ha reso il momento ancora più speciale e ha rafforzato il legame tra il giocatore e i suoi tifosi.

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Un’azione che ha cambiato il match

Il gol di Güiza ha portato il Trebujena CF al pareggio, dopo che il CD El Torno aveva guidato per 1-0. La rete ha dato un’iniezione di fiducia al team, che ha poi riuscito a vincere il match. Il momento è diventato simbolo di tenacia e di una carriera che, nonostante l’età avanzata, continua a regalare emozioni. Il calciatore, che ha giocato per diverse squadre, ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di fare la differenza sul campo. La dedica di Güiza ha suscitato un forte riscontro tra i tifosi, che hanno apprezzato l’emozione e la sincerità del calciatore. Il momento è diventato un ricordo indelebile per chi ha seguito la partita, un esempio di come il calcio possa essere anche un mezzo per esprimere sentimenti profondi e condividere storie personali.

Dani Güiza ha segnato un gol contro il CD El Torno.

Il gol è stato dedicato ai genitori del calciatore, scomparsi nei mesi precedenti.

Il giocatore ha condiviso un messaggio emotivo sui social media.

Il Trebujena CF ha vinto il match grazie al gol di Güiza.

La dedica di Dani Güiza ha messo in luce non solo la sua carriera, ma anche la sua personalità e la sua capacità di condividere emozioni con il pubblico. Il momento è diventato un simbolo di affetto e ricordo, un gesto che ha reso il calcio ancora più umano e condiviso.