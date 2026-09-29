Andrea Abodi: “Taranto potrebbe diventare un centro di preparazione olimpica”

Un progetto ambizioso per Taranto

Il ministro dello Sport Andrea Abodi ha espresso interesse per la possibilità di trasformare Taranto in un centro di preparazione olimpica, dopo il successo dei Giochi del Mediterraneo 2026. L’idea nasce da un dibattito avvenuto durante un incontro ministeriale a Roma, dove il ministro ha risposto alle domande dei media presenti, sottolineando l’importanza di sfruttare la capacità organizzativa della città pugliese. La proposta, che mira a creare una condizione permanente per l’atletica, si basa sulla qualità delle strutture esistenti e sulla volontà di proseguire il percorso avviato con i Giochi del Mediterraneo.

Un passo avanti per la città

L’interesse del ministro per Taranto è stato accolto con entusiasmo da Lorenzo Laporta, scrittore tarantino e autore di una petizione già firmata da 16 mila utenti su change.org. Laporta ha espresso la sua gioia per la disponibilità del ministro e della città, sottolineando come Taranto stia dimostrando spirito, cuore e determinazione per raggiungere obiettivi ambiziosi. La petizione, che continua a raccogliere firme, rappresenta un ulteriore passo verso l’obiettivo di far diventare Taranto un punto di riferimento per lo sport internazionale.

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Un progetto in corso

Secondo quanto emerso durante l’incontro ministeriale, il progetto di Taranto non si limita a ospitare eventi sportivi, ma mira a creare una condizione permanente per la preparazione olimpica. Il ministro ha sottolineato che i Giochi del Mediterraneo sono stati solo un punto di partenza, e che la città ha dimostrato di essere in grado di abbracciare grandi eventi. La proposta, che potrebbe portare a nuove opportunità per gli atleti e per la comunità, è in fase di concretizzazione.

Un futuro da costruire insieme

Il ministro ha anche ricordato che il successo dei Giochi del Mediterraneo è stato frutto del lavoro di tutti, e che Taranto ha dimostrato di essere in grado di organizzare eventi di alto livello. La città, con le sue strutture e la sua capacità di accogliere grandi eventi, potrebbe diventare un punto di riferimento per l’atletica e per l’organizzazione sportiva. L’obiettivo, però, è ancora lontano: il progetto richiede ulteriori passi e collaborazioni. Il ministro ha espresso la sua disponibilità a proseguire il percorso, sperando che Taranto possa realizzare il suo sogno olimpico. Il successo dei Giochi del Mediterraneo è solo l’inizio di un percorso lungo e impegnativo.

L’interesse per Taranto come centro di preparazione olimpica rappresenta un’opportunità per la città, ma richiede impegno e collaborazione. Il ministro ha espresso la sua fiducia nella capacità della città di proseguire il lavoro iniziato, e ha invitato a continuare a sostenere l’obiettivo comune. La strada è lunga, ma la volontà di Taranto e del governo è chiara.