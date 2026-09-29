L’Italia del poker si avvicina al successo ma non arriva al traguardo
L’Italia del poker si avvicina al successo ma non arriva al traguardo nei due festival europei.
L’Italia del poker ha sfiorato il successo nei due festival che stanno animando il circuito europeo, il WSOP Circuit di Malta e il King’s Million European Poker Championship di Rozvadov, ma non ha ancora conquistato un titolo. I giocatori azzurri hanno riempito i tavoli finali, ma non hanno potuto portare a casa la vittoria, rimanendo a un passo dal colpo grosso.
Malta, due secondi posti
Nella prima storica tappa maltese del WSOP Circuit, Edoardo Danesi ha perso l’heads-up del Mini Main Event (808 iscrizioni) contro il russo Ivan Botvinkin. Arturo Piancaldini e Matteo Ricco hanno raggiunto rispettivamente la terza e la quarta posizione. Lo stesso copione si è ripetuto nel Senior Event, dove Luciano Cutrì si è arreso al lituano Jonas Lapinskas, con Salvatore Ritrovato che ha chiuso al terzo posto e altri due italiani al tavolo finale.
Rozvadov, tre azzurri in top 5
Il rammarico più grande arriva dal EUR1.000 Mystery Bounty del King’s (1.863 iscrizioni), dove l’Italia ha portato tre giocatori tra i primi cinque. Dopo un accordo a quattro, Loris Greco si è giocato l’heads-up contro lo svedese Vasilis Nikolas, ma alla seconda mano la sua coppia di otto è stata superata dall’asso-re dell’avversario, con un asso caduto al turn. Luca Beretta, terzo, è stato eliminato proprio dal connazionale in un derby preflop, mentre Andrea Marchi ha chiuso al quinto posto. Una settimana da protagonisti, ma con l’amaro in bocca. I giocatori italiani hanno dimostrato una forte presenza nei due tornei, ma non hanno potuto sfruttare al massimo le loro opportunità. Anche se non hanno vinto, i risultati ottenuti rappresentano un segnale positivo per il poker italiano, che continua a fare registrare prestazioni di alto livello in contesti internazionali.
Nonostante i risultati non siano stati completi, i giocatori azzurri hanno mostrato una capacità di adattamento e di concentrazione che ha permesso loro di raggiungere posizioni di rilievo. La prossima sfida sarà quella di trasformare questi risultati in vittorie, ma per ora l’Italia del poker si è dimostrata in grado di competere a livello europeo, anche se non ha ancora conquistato il successo che tutti speravano. Il circuito europeo continua a offrire opportunità per i giocatori italiani, e i due festival di Malta e Rozvadov ne sono solo l’ultimo esempio. La presenza italiana nei tavoli finali è un segno di crescita, ma anche di una sfida che richiede ulteriore lavoro e determinazione per raggiungere i traguardi più ambiziosi.
- WSOP Circuit di Malta
- King’s Million European Poker Championship di Rozvadov
- Edoardo Danesi, Arturo Piancaldini, Matteo Ricco
- Loris Greco, Luca Beretta, Andrea Marchi