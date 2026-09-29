Masi Rodríguez risponde al forte attacco per aver sostenuto Maricarmen: “Mi spaventa il vostro rabbia”

Masi Rodríguez, attrice e presentatrice spagnola, ha risposto alle critiche ricevute per aver espresso sostegno al caso di Maricarmen, una donna sottoposta a un processo di sfratto. La sua reazione, pubblicata sui canali sociali, ha suscitato reazioni forti e polemiche. “Os lego e mi spaventa il vostro rabbia. ¿Qué os pasa?” ha iniziato, mostrando preoccupazione per l’odio che ha suscitato il suo sostegno. La sua posizione, che ha suscitato opposizione, ha portato a una difesa pubblica, con la necessità di chiarire le sue motivazioni.

Una voce per la dignità e la giustizia

Masi Rodríguez ha sottolineato come la sua posizione non sia solo un sostegno a Maricarmen, ma un impegno più ampio per la dignità di tutti. “Non si ferma, per la dignità di tutte le persone che vogliamo, per questa Spagna nostra”, ha aggiunto. La sua voce si è fatta sentire in un momento in cui il tema dei sfratti e della povertà è al centro delle discussioni. “Non ci sono quasi più case in questo paese perché si sono trasformate in affari”, ha sottolineato, mettendo in luce la crisi abitativa che colpisce molte famiglie.

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La sua difesa è nata da un forte impegno per la giustizia sociale.

Contraddizioni e scelte politiche

Alcuni seguaci hanno criticato Masi per le sue posizioni, accusandola di contraddizioni per aver sostenuto un governo che permette i sfratti. A questa critica, Masi ha risposto: “Questo governo, che permette che si giochi così con i quartieri e le vite delle persone, non è il mio governo”. Ha chiarito che il suo impegno non è solo per Maricarmen, ma per tutti coloro che soffrono a causa della disoccupazione e della povertà. “Per la gente che amo, per i miei vicini e per tutti quelli che soffrono a causa dell’avidità di altri”, ha detto. La sua posizione ha anche suscitato dibattiti su Ceuta, un altro tema di dibattito. Alcuni hanno criticato il suo sostegno per Maricarmen e non per Ceuta, ma Masi ha risposto: “Mi spaventa anche Ceuta. Come mi spaventa la disperazione dei migranti che fuggono dalla miseria e che meritano dignità e rispetto”. Ha sottolineato che la sua voce è per tutti, senza distinzioni.

La sua voce è un appello a una società più giusta e solidale.

Concludendo, Masi Rodríguez ha cercato di raffreddare la situazione, dicendo: “Voglio solo guardare a una vita migliore per tutti. Anche per te, che in giorni così importanti ti arrabbi con le persone sbagliate”. Ha espresso emozione per la situazione che sta vivendo il paese e ha chiesto di non fermarsi, per la dignità di tutti. “A tutti gli altri: mi emoziona in modo enorme vedere tutto ciò che sta succedendo”, ha concluso.