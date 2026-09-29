Antonio Giner torna al Valencia come direttore medico

Il Valencia ha annunciato ufficialmente il ritorno di Antonio Giner come nuovo direttore medico della squadra. La decisione, presa dopo la destituzione di Pedro López Mateu, segue un periodo di tensione legato alle numerose lesioni subite dai giocatori nel primo scorcio di stagione. Giner, un volto noto e apprezzato nella città, torna a Mestalla dopo essere stato direttore medico per diverse stagioni. La nomina è vista come un passo per recuperare la fiducia dei giocatori e migliorare la gestione delle infortuni.

Un ritorno al cuore della squadra

Antonio Giner, un classico della città sportiva, ha sempre avuto un legame profondo con il Valencia. Dopo essere stato inizialmente formato nelle categorie inferiori e nell’escuela, ha raggiunto il ruolo di direttore medico proprio quando il club era guidato da Meriton. La sua esperienza e la sua conoscenza del club sono considerate un fattore chiave nella decisione di farlo tornare. La sua nomina è vista come un modo per rafforzare la relazione tra giocatori e staff medico.

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La scelta di Giner è legata al bisogno di ripristinare la fiducia tra giocatori e staff medico. Il club ha visto un numero elevato di giocatori infortunati, e la gestione delle lesioni è diventata un tema cruciale. Giner, che ha continuato a lavorare nel mondo del calcio anche dopo la sua precedente nomina, è stato scelto per la sua capacità di gestire le situazioni complesse. La sua esperienza in Castellón e nella FFCV, insieme al lavoro nella sua clinica privata, lo rende un candidato ideale per il ruolo.

Un piano per il recupero dei giocatori

La decisione, guidata da Braulio, è stata motivata anche dal desiderio di riacquisire la fiducia di alcuni giocatori che avevano perso parte della loro confidenza nei confronti dei medici del club. Giner, con la sua reputazione e la sua conoscenza del club, è visto come una figura di riferimento per i giocatori. Inoltre, la sua nomina è vista come un modo per affrontare le numerose lesioni che hanno caratterizzato l’inizio di questa stagione.

Giner è considerato una figura chiave per il recupero fisico e mentale dei giocatori. Il direttore tecnico Javier Aguirre ha espresso il suo sostegno alla decisione, sottolineando l’importanza di un team medico affidabile. L’attuale situazione del club richiede un approccio attento e strutturato, e Giner è considerato una figura in grado di fornire questa leadership. Il suo ritorno segna un momento importante per il Valencia, che cerca di riprendersi dopo un inizio di stagione difficile. Il Valencia ha già iniziato a preparare la sua presentazione ufficiale del nuovo direttore medico, che sarà annunciato in breve. La sua nomina rappresenta un passo importante per il club, che cerca di migliorare la sua gestione sanitaria e il recupero dei giocatori. Giner, con la sua esperienza e la sua conoscenza del club, è visto come una figura chiave per il futuro del Valencia.

Antonio Giner torna al Valencia come direttore medico

La nomina segue la destituzione di Pedro López Mateu

Giner ha una lunga esperienza nel mondo del calcio

La decisione mira a recuperare la fiducia dei giocatori