Johan Mojica, il calciatore colombiano del Getafe, racconta l’esperienza con Shakira a Madrid

Johan Mojica, calciatore colombiano del Getafe, ha raccontato l’esperienza di aver camminato con Shakira durante un concerto a Madrid, in occasione della sua gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. L’esperienza, descritta durante l’intervista al programma El Partidazo de COPE, ha visto il giocatore interagire con la cantante, esprimendo un profondo rispetto per la sua figura. Mojica ha rivelato di averle detto: “Le dije que era una reina”, un momento che ha suscitato emozione e ammirazione.

Un’esperienza tra celebrità e sportivi

Il calciatore ha spiegato di aver partecipato al concerto come uno dei tanti famosi camminatori che hanno preceduto la sua partecipazione. Tra i nomi citati da Mojica, si trovano celebrità come Chanel, Vicco, Paula Echevarría, Lola Lolita, Daniella Bustamante, Marta Díaz, Mar Lucas, La Jedet, Mina El Hammani, Ptazeta, Nicole Betancur, Adam Lyons, Álvaro Morte, Carolina Marín, Sandra Sánchez, Lourdes Mohedano, Linda Caicedo e Susi Caramelo. L’evento si è svolto nel quartiere di Villaverde, a Madrid, nell’ambito del Iberdrola Music. Il momento con Shakira è stato descritto da Mojica come un’esperienza unica e emozionante. Ha raccontato di aver chiesto di consegnare la maglia della squadra colombiana e di essere stato accolto positivamente. L’interazione con la cantante è stata accompagnata da un certo nervosismo, dato il numero elevato di persone presenti. L’evento ha visto la partecipazione di altri personaggi come Alice Campello, Xuso Jones e Ana Brito.

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Un momento di connessione tra sport e cultura

La partecipazione di Johan Mojica al concerto di Shakira rappresenta un esempio di come il mondo dello sport possa interagire con la cultura e la musica. L’esperienza ha permesso al calciatore di vivere un momento speciale, in cui il rispetto per la carriera di Shakira ha trovato espressione in un gesto simbolico. La sua testimonianza ha reso visibile l’importanza di tali eventi, che uniscono celebrità e personaggi di spicco in un contesto di condivisione e ammirazione. Il concerto, organizzato nel quartiere di Villaverde, ha visto la partecipazione di un’ampia platea, con la presenza di personaggi noti e di fama internazionale. La collaborazione tra sport e cultura ha trovato un nuovo spazio, con Mojica che ha espresso un’emozione sincera e un rispetto profondo per la figura di Shakira.

Johan Mojica, calciatore del Getafe, ha partecipato a un concerto di Shakira a Madrid

Ha condiviso un momento speciale con la cantante, esprimendo il suo rispetto

Ha raccontato l’esperienza durante un’intervista al programma El Partidazo de COPE

La partecipazione di Mojica al concerto di Shakira ha rappresentato un momento di connessione tra due mondi diversi, ma entrambi di grande rilevanza. L’esperienza ha permesso al calciatore di vivere un momento unico, in cui il rispetto per la carriera di una delle icone della musica è stato espresso in modo simbolico e sincero.