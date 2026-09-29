Precio de la gasolina y diésel: ¿qué ocurre desde el 1 de octubre?

Desde el 1 de octubre, el precio de la gasolina y el diésel podría experimentar una subida significativa en España, tras la finalización de las ayudas fiscales que hasta ahora han suavizado los costos. La decisión del gobierno sobre si se mantienen o se eliminan estas ayudas determinará si los precios se mantienen en niveles actuales o aumentan. La situación se ha complicado por la escasez de combustible en Francia, donde algunas estaciones se quedan sin stock, y por la tensión en Oriente Medio, que ha afectado el suministro de petróleo y la capacidad de refinación en Europa.

La subida de precios y la falta de ayudas

Actualmente, el precio medio de la gasolina en España se sitúa en 1,95 euros por litro, mientras que el diésel alcanza los 1,94 euros. Esta situación se ha mantenido gracias a la rebaja del Impuesto Especial sobre los Hidrocarburos (IEH), que ha reducido el costo de los combustibles. Desde marzo, esta medida ha sido ajustada varias veces, con una rebaja de 20 céntimos por litro para el diésel y 5 céntimos para la gasolina. Sin embargo, el mecanismo automático de estas rebajas dejará de funcionar el 30 de septiembre, lo que significa que el gobierno deberá tomar una decisión sobre si se mantienen, se modifican o se eliminan estas ayudas.

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La decisión del gobierno será clave para evitar una subida drástica.

Según la patronal de gasolineras AEVECAR, si no se toman medidas antes del jueves, la gasolina podría subir hasta 6,05 céntimos por litro y el diésel hasta 24,20 céntimos, sumando la pérdida de la bonificación y el IVA. Esta subida se verá influenciada no solo por los impuestos, sino también por el encarecimiento del petróleo en los mercados internacionales y por la escasez de productos ya refinados, como la gasolina y el diésel, debido al conflicto en Oriente Medio.

El caso de Francia y la escasez de combustible

En Francia, la situación ha empeorado con la decisión de la petrolera TotalEnergies de establecer un tope máximo en los precios, lo que ha generado una demanda excesiva en las estaciones de servicio. Según datos oficiales, el 14% de las estaciones presenta escasez de al menos un tipo de combustible, con un porcentaje que llegó a alcanzar el 17% en ciertos momentos. Esta situación se concentra principalmente en estaciones de TotalEnergies, lo que ha generado preocupación en el sector.

La situación en España podría ser diferente debido a la mayor cantidad de refinerías.

En España, se cuentan ocho refinerías frente a las cinco que tiene Francia, lo que podría hacer que la escasez no se reproduzca en el mismo grado. Sin embargo, la incertidumbre sobre si el gobierno tomará una medida a última hora para contener la subida ha generado una actitud de precaución entre los ciudadanos. Muchos han decidido llenar sus depósitos antes de que finalice el mes, ya que el ahorro podría ser significativo.

Un coche de gasolina con un depósito de 55 litros podría ahorrar unos 3,30 euros si se acaban las ayudas, mientras que el ahorro para un coche diésel con la misma capacidad podría ascender a unos 13,30 euros. Si se mantienen las ayudas, los precios seguirían en rangos similares a los actuales. La decisión del gobierno será crucial para determinar si los ciudadanos enfrentarán una subida significativa o si se mantendrán los precios estables.