Monchi, direttore sportivo dell’Espanyol, ha espresso le sue scuse ai tifosi del club dopo aver espresso durante la presentazione della V edizione della Reyes Cup la sua opinione sul Ballon d’Or, attribuendo la vittoria al giocatore del Barcellona Lamine Yamal. L’annuncio ha suscitato reazioni tra i tifosi, in particolare tra quelli perici, che hanno espresso disappunto per la scelta. Monchi ha chiarito che la sua decisione era motivata dal sostegno alla nazionalità spagnola del giocatore, ma ha riconosciuto di aver commesso un errore.

Scuse per la scelta del Ballon d’Or

Monchi ha spiegato durante l’intervista su ‘El Larguero’ che ha scelto Lamine Yamal per il Ballon d’Or “al tirar por la parte española”, ma ha ammesso di aver dovuto fare una scelta non perfetta. “Sé lo que es el sentimiento perico, pero he dicho a Lamine Yamal poniéndome la bandera española”, ha detto. “Si a alguien le ha molestado, pido disculpas”, ha aggiunto, riconoscendo l’impatto delle sue parole. La scelta ha suscitato polemiche, ma Monchi ha cercato di giustificarla con il sostegno alla nazionalità spagnola del giocatore.

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La stagione dell’Espanyol e le scelte di mercato

Monchi ha anche parlato del momento in cui l’Espanyol inizia la stagione, che ha accumulato 7 punti su 21 possibili e ha subìto due sconfitte consecutive. Ha sottolineato l’importanza di una stagione tranquilla e di un percorso positivo. Inoltre, ha commentato il trasferimento di Bryan Zaragoza, un giocatore che ha voluto tornare in Spagna, dove ha trovato il suo ambiente naturale. “Llegó con un déficit físico importante, pero poco a poco estamos viendo al Bryan que queremos”, ha detto, mostrando fiducia nel giocatore.

Monchi ha anche sottolineato la collaborazione con l’allenatore Manolo González, con cui ha lavorato in modo sinergico per la costruzione della squadra. “Entre cuerpo técnico y dirección deportiva hemos decidido los nombres. Veremos si hemos acertado cuando termine la temporada, pero, al menos, hemos ido de la mano”, ha spiegato. L’obiettivo è quello di migliorare la squadra e di portarla a un livello competitivo, anche se la stagione inizia con alcuni dubbi. La scelta di Monchi per il Ballon d’Or ha suscitato reazioni tra i tifosi, ma ha anche rivelato una volontà di supporto per la nazionalità spagnola del giocatore. Nonostante le polemiche, Monchi ha cercato di chiarire le sue motivazioni e di scusarsi per eventuali inconvenienti. La stagione dell’Espanyol è iniziata con alcuni problemi, ma la collaborazione tra il direttore sportivo e l’allenatore potrebbe portare a risultati positivi nel corso del campionato.

Monchi ha scusato i tifosi per la scelta del Ballon d’Or a Lamine Yamal.

La scelta è stata motivata dal sostegno alla nazionalità spagnola del giocatore.

Monchi ha sottolineato la collaborazione con l’allenatore Manolo González.

La stagione dell’Espanyol inizia con alcuni dubbi, ma con fiducia nel futuro.