Dennis Haskins, il “Signor Belding” di “Salvados por la Campana”, è morto

Dennis Haskins, l’attore noto per il ruolo del “Signor Belding” nella sitcom “Salvados por la Campana”, è morto a 75 anni. La notizia del decesso è stata confermata da TMZ attraverso il suo agente, che ha espresso un profondo dolore: “È una perdita trágica. Tutti amavano il Signor Belding e, chi ha avuto l’onore di conoscerlo, lo amava ancora di più”. Haskins, nato nel 1950, è diventato un volto familiare per i telespettatori a partire dagli anni ’80 grazie al suo personaggio, che interpretò per 13 anni.

Un personaggio iconico e una carriera lunga e ricca

Il personaggio del “Signor Belding” fu il cuore della serie “Salvados por la Campana”, che debuttò su NBC nel 1989. Haskins interpretò il direttore della scuola Bayside High, un personaggio autoritario ma spesso divertente, noto per le sue frasi iconiche come “What is going on here?” e “Go To My Office!”. Il resto della squadra di Zach Morris era composto da A.C. Slater, Screech, Kelly Kapowski, Jessie Spano e Lisa Turtle. Haskins ha anche partecipato a diverse serie derivati, tra cui “Saved by the Bell: The College Years” e “Saved by the Bell: The New Class”.

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Un uomo amato e un legame speciale con i fan

Secondo il suo agente, Haskins era una persona eccezionale, che aveva un rapporto speciale con i suoi fan. “Era una gran persona e adorava, adorava absolutamente, a sus fans. Sempre aveva tempo per loro, passa lo che passa”, ha dichiarato il suo agente. Haskins ha anche espresso il suo affetto per i fan, dicendo: “Fui il loro cliente e un amico caro per più di 20 anni, e mi mancheranno molto”. La sua passione per i fan era evidente in ogni sua apparizione e interazione.

Le cause del decesso non sono state ancora ufficialmente comunicate. Haskins ha lasciato un’eredità duratura nella cultura popolare, grazie al suo ruolo nella serie che ha segnato l’adolescenza di molte persone. La sua morte rappresenta una perdita per i fan e per l’industria del cinema e della televisione. La sua carriera, lunga e ricca, continuerà a essere ricordata per il suo contributo alla sitcom che ha reso il “Signor Belding” un simbolo iconico. La sua morte ha suscitato un’ondata di ricordi e sentimenti di gratitudine da parte dei fan, che lo hanno visto crescere insieme a loro. Il suo lavoro ha lasciato un’impronta indelebile, e il suo nome rimarrà legato al mondo della televisione e al ricordo di una serie che ha unito generazioni. La sua passione per il suo lavoro e per i suoi fan è rimasta intatta fino all’ultimo momento.

Dennis Haskins (1950-2026)

Ruolo: Signor Belding in “Salvados por la Campana”

Debutto: 1989 su NBC

Frasi iconiche: “What is going on here?” e “Go To My Office!”

La sua morte è un evento che ha scosso il mondo del cinema e della televisione, ma il ricordo del “Signor Belding” rimarrà per sempre. Haskins ha lasciato un’eredità che continuerà a essere apprezzata e ricordata per anni a venire.