Aymeric Laporte, difensore del Athletic Club, ha annunciato di aver naturalizzato la sua cittadinanza spagnola e ha espresso un forte senso di appartenenza al Paese. L’annuncio, fatto durante un’intervista con Mario Suárez, è arrivato dopo che il giocatore ha vinto il Mondiale 2026 con la Spagna e ha sottolineato come la sua decisione sia nata da un processo lungo e complesso. “Mi sento identificato con la Spagna” ha detto Laporte, ricordando come la sua famiglia sia radicata in Francia, ma la sua scelta di abbandonare la nazionale francese e passare al team spagnolo sia stata determinata da un’esperienza difficile.

naturalizzazione e decisioni personali

La naturalizzazione di Laporte, avvenuta il 11 maggio 2021, è stata il risultato di un percorso che ha visto il giocatore confrontarsi con le sue radici e con le sue scelte di vita. “Volevo sempre la Francia come primo Paese, ma quando si verificano situazioni come la mia con la Francia, ti invitano a uscire da quel pensiero” ha spiegato. L’esperienza con la nazionale francese, in cui non era stato incluso nel team per i grandi eventi, ha spinto Laporte a prendere una decisione radicale. Il selezionatore francese non contava su di me per niente e ho preso la decisione di cambiare.

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il ruolo del Athletic e la famiglia

L’arrivo al Athletic Club ha rappresentato un punto di svolta per Laporte. “Il Athletic mi ha accolto e dove ho progredito di più è qui” ha detto, sottolineando come la scelta di trasferirsi a Bilbao abbia avuto un impatto significativo sulla sua vita personale e professionale. “La mia famiglia è qui e mi sento a casa” ha sottolineato, riconoscendo come la decisione di naturalizzarsi sia stata influenzata anche dal legame con la Spagna. Un titolo europeo con il Athletic sarebbe qualcosa di magico.

La decisione di Laporte ha suscitato reazioni diverse nel mondo del calcio. Molti hanno visto in questa scelta un esempio di fedeltà a un Paese che ha accolto il giocatore e lo ha supportato in modo significativo. “Il Athletic è stato il luogo dove ho potuto crescere e raggiungere i miei obiettivi” ha detto Laporte, ricordando come la sua carriera abbia visto momenti di successo con la squadra basca. “Sono contento di aver scelto la Spagna” ha detto, confermando come la sua decisione sia stata il risultato di un processo lungo e complesso.

La naturalizzazione di Laporte rappresenta un momento importante nella sua carriera e nella sua vita. Il giocatore, che ha vissuto esperienze difficili in passato, ha trovato in Spagna un ambiente che lo ha accolto e lo ha supportato. “Mi sento identificato con la Spagna” ha ripetuto, sottolineando come la sua scelta non sia solo sportiva, ma anche personale e sentimentale. La mia famiglia è qui e mi sento a casa. La scelta di Laporte di naturalizzarsi e di sentirsi identificato con la Spagna ha avuto un impatto significativo sul suo percorso. Dopo aver vissuto esperienze difficili con la nazionale francese, il giocatore ha trovato in Spagna un ambiente che lo ha accolto e lo ha supportato. “La mia famiglia è qui e mi sento a casa” ha detto, confermando come la sua decisione sia stata il risultato di un processo lungo e complesso. Un titolo europeo con il Athletic sarebbe qualcosa di magico.

La decisione di Laporte di naturalizzarsi e di sentirsi identificato con la Spagna ha suscitato reazioni diverse nel mondo del calcio. Molti hanno visto in questa scelta un esempio di fedeltà a un Paese che ha accolto il giocatore e lo ha supportato in modo significativo. “Il Athletic è stato il luogo dove ho potuto crescere e raggiungere i miei obiettivi” ha detto Laporte, ricordando come la sua carriera abbia visto momenti di successo con la squadra basca. “Sono contento di aver scelto la Spagna” ha detto, confermando come la sua decisione sia stata il risultato di un processo lungo e complesso.