Alcaraz: “La muñeca va bene, solo ha bisogno di partite”

Carlos Alcaraz, numero uno del tennis mondiale, ha confermato durante una conferenza stampa al lancio del torneo di Tokio che la sua muñeca destro “va bene” e “solo ha bisogno di accumulare partite” per entrare nel ritmo della competizione. L’atleta spagnolo, tornato in campo dopo mesi di infortunio, ha espresso ottimismo sulle sue condizioni fisiche e ha sottolineato la sua motivazione a proseguire nel percorso agonistico. La sua frase, ripresa da diversi media, ha suscitato interesse tra i tifosi e i commentatori sportivi.

Condizioni fisiche in miglioramento

Alcaraz ha spiegato che il suo corpo sta rispondendo bene ai sforzi degli ultimi mesi, da quando ha ripreso a giocare dopo un periodo di recupero. “Sto allenando bene e dirò che migliora ogni giorno”, ha detto il giocatore, che ha partecipato al torneo di Tokio dopo aver vinto il Roland Garros 2025. L’atleta ha anche sottolineato l’importanza di giocare partite consecutive per ritrovare la forma migliore e affrontare i prossimi impegni con maggiore sicurezza.

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Preparazione per il futuro

Il murciano, che aspira a riconquistare il titolo di Tokio, debutterà nel torneo contro l’americano Alex Michelsen. Nonostante la mancanza di una data precisa per il suo primo incontro, Alcaraz ha espresso fiducia nella sua preparazione. Ha detto di sentirsi pronto a giocare e di avere molta voglia di farlo. L’atleta ha anche menzionato la sua attenzione verso alcuni avversari di alto livello, come Arthur Fils e Taylor Fritz, che hanno già ottenuto risultati significativi nel circuito. Alcaraz ha inoltre espresso le sue preoccupazioni riguardo al calendario estremamente intenso della stagione, che ha visto giocatori impegnati in diversi tornei in poco tempo. Pur riconoscendo l’importanza dei Grand Slam, ha rifiutato le richieste di ridurre il numero di set nei tornei di categoria. Ha sottolineato che giocare al meglio di cinque da inizio stagione è ciò che rende speciali i Grand Slam.

Con la sua conferenza stampa, Alcaraz ha dato un’idea del suo stato di forma e della sua motivazione per il prossimo torneo. La sua muñeca, pur non essendo al massimo, sembra in via di recupero, e il giocatore si prepara a affrontare le sfide con la consapevolezza di aver già vinto un titolo di grande prestigio. La sua voce, piena di determinazione, ha rafforzato l’immagine di un atleta che non si arrende mai e che continua a cercare successi nel mondo del tennis.

Alcaraz ha anche menzionato la sua attenzione verso alcuni avversari di alto livello, come Arthur Fils e Taylor Fritz, che hanno già ottenuto risultati significativi nel circuito. Inoltre, ha espresso le sue preoccupazioni riguardo al calendario estremamente intenso della stagione, che ha visto giocatori impegnati in diversi tornei in poco tempo. Pur riconoscendo l’importanza dei Grand Slam, ha rifiutato le richieste di ridurre il numero di set nei tornei di categoria.