Vendetta Race: 12 creatori si sfidano e il pubblico decide il vincitore

Vendetta Race, la nuova competizione di motori, si presenta come un progetto unico in cui 12 creatori di contenuti si sfidano in un’esperienza interattiva in cui il pubblico ha un ruolo chiave. La competizione, lanciata il 30 settembre 2026, vede 12 figure di spicco, chiamati “capos”, provenienti da diverse famiglie creative, che si contendono il successo in un’atmosfera di confronto diretto. Il pubblico, attraverso i propri voti, potrà influenzare in tempo reale gli esiti delle gare, rendendo il processo di giudizio dinamico e coinvolgente. La competizione si svolgerà in diretta su piattaforme come YouTube e Twitch, con un’attenzione particolare alla partecipazione del pubblico, che non è solo spettatore ma protagonista attivo.

12 creatori di contenuti con oltre 100 milioni di follower

I 12 capi delle famiglie sono tutti creatori di contenuti, con un totale di oltre 100 milioni di follower. Tra i partecipanti si trovano nomi noti come WithZack, Alvaro845, Perxitaa, Fargan, Miguelillo, Laura Matamoros, Roro, Julián Gil, Alejandra Jaramillo, Reysa, GoDeiK e TheGrefg. Ogni creatore ha una sua nicchia e una sua base di fan, ma tutti condividono l’obiettivo di competere in un contesto inedito, dove la competizione non è solo tra loro, ma anche con il pubblico. La scelta di questi creatori riflette una volontà di unire il mondo del motorismo con la cultura digitale, creando un’esperienza unica e innovativa.

Pubblicità

Il pubblico non è solo spettatore, ma un elemento attivo e determinante. La competizione si svolgerà in diretta, con la possibilità per il pubblico di interagire in tempo reale, influenzando le decisioni e i risultati. Il Draft, un evento preliminare il 20 ottobre, permetterà ai capi di selezionare i piloti professionisti che parteciperanno alle gare. Il finale della competizione è previsto per il mese di maggio, al circuito di Jerez Ángel Nieto, un’arena di prestigio nel mondo del motorismo.

Un’unica vettura per tutti: il Mitjet

Tutti i partecipanti utilizzeranno lo stesso veicolo, un Mitjet, per garantire un livellamento tecnico e una parità di condizioni. Questa scelta è intenzionale, poiché l’obiettivo è mettere in evidenza le capacità dei piloti e delle strategie dei team, senza distorsioni derivanti da differenze di equipaggiamento. La parità meccanica permette di valorizzare l’abilità, la reattività e la capacità di adattamento, fattori chiave per vincere in una competizione così dinamica.

Diego Dojer, cofondatore e CEO di Vendetta Race, ha espresso la sua visione con una frase chiara: “Aquí no hay espectadores, hay jugadores”. Questa affermazione sintetizza l’essenza del progetto, che mira a creare un’esperienza interattiva e coinvolgente, in cui il pubblico non è solo un osservatore, ma un elemento attivo e determinante. La competizione non si limita alle gare, ma include anche la partecipazione del pubblico, che ha il potere di influenzare i risultati. Questo modello di interazione rappresenta un passo avanti nel mondo del motorismo, dove il pubblico è sempre più protagonista.

Vendetta Race si presenta come un’esperienza unica, che unisce il mondo del motorismo con la cultura digitale, creando un’interazione diretta tra creatori, piloti e pubblico. La competizione, con le sue regole chiare e l’attenzione al ruolo del pubblico, rappresenta un’innovazione nel settore, che potrebbe ispirare nuove forme di interazione e coinvolgimento nel mondo dello sport e del contenuto creativo.