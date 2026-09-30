Asencio si sottoporrà a intervento chirurgico, si ferirà per 2-4 mesi

Raúl Asencio, difensore del Real Madrid, si sottoporrà a un intervento chirurgico per risolvere una frattura alla tibia della gamba destra, che lo ha tenuto lontano dal campo per diversi mesi. L’operazione avrà luogo nei prossimi giorni e comporterà un periodo di sospensione tra due e quattro mesi, con l’attaccante che dovrà rimanere fuori dal campo fino a inizio anno. La decisione è stata presa dopo che le condizioni del giocatore si sono aggravate nonostante i trattamenti ricevuti durante l’estate.

La frattura alla tibia di Asencio risale alla scorsa stagione e ha condizionato la sua performance in campo. Nonostante le difficoltà, il giocatore ha scelto di non interrompere la sua attività, anche se il rischio era evidente. “Non paro ora né tanto meno loco”, aveva dichiarato quando si era ipotizzato un periodo di riposo. La sua decisione, pur coraggiosa, ha avuto conseguenze fisiche significative, con il giocatore che ha messo a repentaglio la sua salute in un momento cruciale per la squadra.

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Trattamenti falliti e un problema che si è aggravato

Durante l’estate, i servizi medici hanno optato per un approccio non invasivo, limitandosi a un periodo di riposo e recupero. Tuttavia, la situazione non si è migliorata e la tibia di Asencio è tornata a essere un problema. La frattura, inizialmente una fisura, ha rischiato di evolversi in una frattura vera e propria, con il rischio di debolezza del osso. Un callo mal consolidato nella zona della cicatrizi ha contribuito a questa situazione, rendendo necessario un intervento chirurgico. La lesione al quadricipite, subita a fine luglio, ha ulteriormente complicato la situazione, costringendo Asencio a modificare le sue attività durante la pretemporada. Nonostante i tentativi di gestire la situazione, la tibia non ha risposto al riposo e la decisione di sottoporsi a un intervento chirurgico è diventata inevitabile.

Un futuro di recupero lungo e difficile

Asencio dovrà affrontare un lungo processo di recupero, che potrebbe durare fino a inizio anno. L’operazione, sebbene necessaria, rappresenta un momento di svolta per il giocatore, che dovrà ricostruire la sua forma fisica e ritrovare la piena capacità di gioco. La sua decisione di non interrompere la stagione ha avuto un costo, ma il Real Madrid dovrà ora affrontare la mancanza di un centrale chiave per un periodo significativo.

La situazione di Asencio ha messo in luce i rischi di non interrompere l’attività sportiva in caso di lesioni croniche. Il giocatore, pur avendo dimostrato coraggio, ha pagato un prezzo fisico elevato. Il Real Madrid dovrà ora concentrarsi sul sostituto di Asencio e su un piano di recupero che possa permettere al giocatore di tornare al massimo livello il più presto possibile. La decisione di non interrompere la stagione ha avuto conseguenze significative, ma il giocatore ha scelto di non fermarsi. La sua esperienza potrebbe servire come lezione per altri atleti che si trovano in situazioni simili, dove il rischio di infortuni si accompagna a una forte motivazione a continuare a giocare.