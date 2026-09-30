Il 30 settembre 2026 si compiono esattamente 365 giorni senza un gol segnato da Danjuma in Primera División. L’attaccante olandese, dopo un inizio di stagione in cui aveva segnato contro il Valencia-Oviedo di Mestalla, è rimasto bloccato da una sequia che lo ha visto fallire 40 tiri in porta. Il momento di svolta fu il penalti sbagliato contro Aarón Escandell, un evento che ha segnato l’inizio di una fase di difficoltà per il giocatore. Nonostante i 24 tiri in porta nelle 32 giornate successive, Danjuma non ha mai trovato la rete in un match di livello elevato.

Un gol contro una squadra regionale

Il unico gol segnato da Danjuma negli ultimi 365 giorni fu contro il Maracena, una squadra di fútbol regionale, in Coppa del Rey. Il risultato fu un 1-0 per il Valencia, ma il giocatore perse l’occasione di aumentare il vantaggio. Il tiro dal dischetto fu sbagliato, e il Maracena riuscì a rimontare. Il fatto ha suscitato commenti su come la fortuna non abbia accompagnato l’attaccante olandese in un ruolo così esposto mediaticamente. La sequia di gol ha messo in discussione la sua capacità di mantenere un livello costante. Dopo il fallimento del penalti contro il Oviedo, il giocatore ha iniziato una fase di difficoltà che si è protratta per tutto l’anno. I tiri senza fortuna sono diventati una costante, con 16 tiri senza successo nella stagione corrente.

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La mancanza di gol e le critiche

La sequia di gol di Danjuma ha suscitato commenti negativi, soprattutto per la sua posizione in una squadra che ha bisogno di risultati. Il giocatore, che ha 29 anni, ha avuto numerose opportunità, ma non ha mai convertito i tiri in gol. Dopo il fallimento del penalti contro il Oviedo, il giocatore ha iniziato una fase di difficoltà che si è protratta per tutto l’anno.

La mancanza di gol in Primera División ha messo in discussione la sua capacità di mantenere un livello costante. La sequia di gol potrebbe influire sulle decisioni del club, che potrebbe valutare l’opzione di un trasferimento o di un cambio di ruolo per aiutare il giocatore a trovare la sua forma migliore. Nonostante la mancanza di gol, Danjuma ha avuto un momento positivo: il gol contro il Maracena. Tuttavia, il fatto che il gol sia stato segnato contro una squadra di livello inferiore ha suscitato dibattiti su come il giocatore possa migliorare la sua prestazione in un contesto più competitivo.

365 giorni senza gol in Primera División

40 tiri in porta senza rete

Gol contro una squadra regionale in Coppa del Rey

16 tiri senza fortuna nella stagione corrente

La situazione di Danjuma rappresenta un problema non solo per il giocatore, ma anche per il club che lo ha acquistato. La sequia di gol potrebbe influire sulle decisioni del club, che potrebbe valutare l’opzione di un trasferimento o di un cambio di ruolo per aiutare il giocatore a trovare la sua forma migliore.