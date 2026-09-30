Fabrizio Romano spiega il potere del “Here we go” nel mercato dei calciatori

Fabrizio Romano, noto come “il re del mercato dei calciatori”, ha spiegato durante il SBC Summit Lisboa il potere del suo famoso “Here we go” e come l’informazione possa influire sulle operazioni di mercato. L’esperto ha sottolineato l’equilibrio tra velocità e confidenza, elementi chiave per costruire un modello di comunicazione unico nel settore. Il periodista italiano ha anche parlato del rischio di rivelare informazioni troppo presto, che potrebbero compromettere accordi in corso.

Il “Here we go” e il rischio di influenzare le trattative

Il “Here we go” è una frase che milioni di tifosi attendono ogni estate, ma per Romano rappresenta un momento cruciale. L’informazione, se rivelata troppo presto, potrebbe causare complicazioni. Durante il summit, ha ricordato un episodio in cui aveva una notizia quasi confermata, ma ha scelto di non pubblicarla subito. “Stavo aspettando perché avevo la sensazione che l’accordo fosse al 90%, non al 100%”, ha spiegato. Tuttavia, altri media avevano già diffuso la notizia, e Romano ha ricevuto un avvertimento sul potenziale impatto della sua comunicazione.

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La velocità non è sempre la migliore strategia. Romano ha sottolineato che, in alcuni casi, è necessario attendere prima di rivelare un’informazione. Questo non solo evita di influenzare le trattative, ma anche di danneggiare i piani di vita di famiglie coinvolte. L’episodio ha riguardato Lucas Paquetá e l’interesse dell’Aston Villa per il giocatore del West Ham. Nonostante l’operazione non sia andata a buon fine, il caso ha servito a spiegare come l’informazione possa avere un impatto più ampio del semplice annuncio di un trasferimento.

Da periodista a marca globale

Romano ha spiegato come il suo modello di comunicazione sia andato oltre il semplice giornalismo tradizionale. Il “Here we go” è diventato un simbolo riconoscibile, e le sue pubblicazioni sono consumate direttamente sui social media da un pubblico che supera i 70 milioni di follower. Tuttavia, Romano si oppone all’idea che i lettori debbano pagare per accedere alle sue informazioni. “Voglio che la mia informazione sia completamente gratuita, ma con marchi che sostengano il mio approccio”, ha detto.

Il mercato dei calciatori è cambiato radicalmente. Le piattaforme digitali hanno trasformato le aspettative dei tifosi, che non vogliono solo sapere chi si trasferisce, ma anche i dettagli sul contratto, i salari e le condizioni. “Se la gente è davvero coinvolta, significa che stai cambiando il sistema”, ha affermato. Questo ha reso il mercato un contenuto che si consuma direttamente dal telefono, e non più solo come sezione di un quotidiano. Per Romano, il successo dipende dal mantenere la neutralità, la calma e la professionalità. “Il più importante è essere assolutamente neutrale, fare il tuo lavoro, mantenere la calma e dare il meglio di te, ma senza accettare alcuna condizione esterna, altrimenti non sei un professionista”, ha concluso. Questo equilibrio tra velocità e confidenza è ciò che ha reso il suo modello unico nel settore del calcio.