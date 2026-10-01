Alberto Razzetti in top-5 nei 400 stile libero a Baku, sperimenta e si conferma in Coppa del Mondo

Alberto Razzetti, nuoto, ha sperimentato e si è confermato in top-5 nei 400 stile libero durante la prima tappa della Coppa del Mondo a Baku. L’atleta ligure ha scelto di non partecipare ai 100 misti, optando per la serie lenta dei 400 stile libero, un’alternativa che ha portato a un tempo di 3’42”31, sufficiente per posizionarsi al quinto posto nell’overall. La gara, disputata nella piscina da 25 metri di Baku, ha visto la vittoria dell’americano Carson Foster in 3’36”07, precedendo il belga Lucas Pierre Henveaux e il cinese He Yubo.

Una scelta strategica per Razzetti

Il ligure ha deciso di “sperimentare” durante la prima giornata di finali, un’azione che ha riscosso un riscontro positivo. Nonostante la scelta di non partecipare ai 100 misti, Razzetti ha dimostrato di essere in grado di mantenere un livello elevato di prestazione. Il tempo ottenuto, 3’42”31, lo ha visto classificarsi al quinto posto, in una competizione in cui i tempi sono estremamente competitivi. La sua performance ha suscitato interesse tra gli osservatori e ha messo in luce la sua capacità di adattarsi a diversi scenari di gara.

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Il riscontro positivo ha confermato la scelta di Razzetti, che ha dimostrato di poter competere a livello mondiale anche in un’alternativa non tradizionale. La sua prestazione ha messo in mostra la sua versatilità e la sua capacità di gestire diversi stili di gara, un aspetto chiave per un atleta di alto livello.

Altri risultati di spicco nella giornata

Nella stessa giornata, il russo Kirill Prigoda ha vinto i 100 rana uomini in 56”07, precedendo il cinese Qin Haiyang (56”37) e l’olandese Caspar Corbeau (56”33). Nella medesima specialità, la polacca Katarzyna Wasick ha ottenuto un tempo di 23”40, superando la rappresentante di Hong Kong Siobhan Haughey (23”48, nuovo record asiatico) e la canadese Taylor Ruck (23”75). Una gara decisamente serrata, che ha visto la partecipazione di atleti di alto livello.

Un altro momento di interesse è stato il successo dell’olandese Marrit Steenbergen, che ha vinto sia nei 100 misti che nei 50 dorso. Il tempo di 56”82 nei 100 misti ha visto la vittoria dell’olandese, precedendo la belga Roos Vanotterdijk e la 13enne cinese Yu Yiting, che ha stabilito un nuovo record asiatico. Nei 50 dorso, Steenbergen ha dominato in 25”75, dimostrando una combinazione di velocità e resistenza eccezionali. La Cina ha continuato a mettersi in evidenza, con Chang Mohan che ha vinto i 200 farfalla donne in 2’04”15. Nei 400 stile libero femminili, la britannica Freya Colbert ha stabilito un nuovo record, fermando il cronometro a 3’59”91, diventando l’unica atleta a infrangere il muro dei 4’00”.

La giornata di gara a Baku ha visto una serie di prestazioni di alto livello, con atleti di diverse nazionalità che hanno dimostrato la loro eccellenza. Il nuoto, in questa tappa della Coppa del Mondo, ha offerto spettacolo e confronti di alto livello, con risultati che testimoniano la competitività e la qualità del campionato mondiale.