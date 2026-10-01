Gustavo Puerta si è assentato dalla Selezione Colombia per il parto della figlia Oriana

Gustavo Puerta, centrocampista del club greco Olympiacos, ha lasciato momentaneamente la Selezione Colombia per assistere al parto della sua prima figlia, Oriana. L’evento, avvenuto il 28 settembre 2026 presso la Fundación San José di Buga (Valle del Cauca), ha visto il calciatore e la sua moglie Valeria Valencia condividere emozionanti foto sui social, mostrando la neonata tra le braccia. L’assenza del giocatore, di circa un giorno, è stata comunicata ufficialmente dal corpo tecnico della squadra, guidato da Néstor Lorenzo, che ha concesso un permesso speciale per permettergli di essere presente in questa fase importante della sua vita personale.

Un momento di emozione condiviso con il mondo del calcio

La nascita di Oriana ha suscitato un grande entusiasmo tra i tifosi e i compagni di squadra. La coppia, sposata a marzo 2026 in Spagna, ha ricevuto migliaia di messaggi di congratulazioni da parte di giocatori internazionali, colleghi e appassionati. La reazione del pubblico e della comunità calcistica ha sottolineato l’importanza del legame tra il mondo del calcio e la vita privata dei giocatori. “Settembre: il mese in cui ho smesso di immaginare come eri e finalmente ti ho sostenuto tra i miei bracci”, ha scritto Puerta in un post affettuoso.

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Un impegno professionale che non ha subito interruzioni

Dopo aver accompagnato la moglie e la figlia durante il parto e i primi giorni di vita della neonata, Puerta ha ripreso immediatamente la sua attività con la Selezione Colombia. Il giocatore è ora a disposizione del corpo tecnico per il prossimo incontro di data FIFA, dimostrando il suo impegno sia nella vita personale che in quella professionale. La sua assenza, pur breve, ha rappresentato un momento di riflessione e condivisione, che ha rafforzato il legame tra il calciatore e la sua squadra.

La sua esperienza con la Selezione Colombia, in particolare durante la preparazione per la gira di amistosi, ha visto il giocatore ricevere un supporto pieno dal team, che ha riconosciuto l’importanza di questo evento familiare. La sua presenza al nascere della figlia ha rappresentato un momento di grande emozione, ma non ha compromesso il suo impegno con la squadra. Puerta, che è stato annunciato come futuro giocatore del Real Madrid fino al 2030, ha dimostrato una gestione equilibrata tra vita privata e carriera.

La sua storia, condivisa attraverso i social media, ha suscitato un grande interesse e ha reso visibile l’umanità di un atleta che, nonostante la sua fama, ha saputo trovare il momento giusto per vivere un evento così speciale. La nascita di Oriana rappresenta un nuovo inizio per la famiglia di Puerta, ma anche un ulteriore passo nella sua carriera, che sembra sempre più promettente e ben bilanciata. La sua assenza dalla Selezione Colombia, pur breve, ha rappresentato un momento di condivisione e di riflessione, che ha rafforzato il legame tra il calciatore e la sua squadra. La sua capacità di gestire l’impegno professionale e personale dimostra una maturità che si sposa con la sua giovane età. La nascita di Oriana è un evento che ha unito il mondo del calcio a una fase importante della sua vita, condiviso con amici, famiglia e tifosi.