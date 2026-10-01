Carlos Sainz domina il Rally di Marruecos con regolarità e determinazione

Carlos Sainz si conferma leader del Rally di Marruecos dopo la terza etapa, dimostrando una regolarità e una determinazione che hanno messo in difficoltà i suoi principali avversari. Il pilota spagnolo, a 64 anni, ha guidato la Ford insieme a Dani Oliveras, ottenendo un risultato solido e in linea con la sua tradizione di precisione e resistenza. La vittoria di questa giornata ha messo in chiaro una situazione di vantaggio per Sainz, che si appresta a disputare le ultime due prove del campionato mondiale.

Regolarità e prestazioni solide

La terza etapa del Rally di Marruecos, un percorso di 363 chilometri intorno a Zagora, ha visto Sainz e Oliveras stabilire un ritmo costante e senza errori. Il team ha completato la prova in 9h 56.05, confermando una gestione ottimale del tracciato. Questo risultato ha messo in difficoltà i concorrenti, specialmente i piloti Dacia, che hanno subito diversi problemi durante la giornata. La regolarità di Sainz ha permesso a lui e alla sua squadra di mantenere la leadership, anche se non senza sfide.

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La regolarità di Sainz ha permesso di mantenere la leadership nonostante le sfide.

Concorrenza in difficoltà

I principali avversari di Sainz, come Nasser Al-Attiyah e i piloti Dacia, hanno subito diversi inconvenienti durante la terza etapa. Al-Attiyah, in particolare, ha affrontato problemi meccanici, mentre Moraes e Moreno hanno subito un incidente nel tratto finale senza conseguenze fisiche. Questi episodi hanno messo in difficoltà la squadra Dacia, che non ha saputo sfruttare al meglio le condizioni della prova. Al contrario, Sainz ha sfruttato al meglio la sua esperienza e la sua capacità di gestire le prove in modo equilibrato. Sebbene Sebastien Loeb, con la Renault, abbia vinto la terza etapa, il tempo registrato (6:50) non ha messo in discussione la leadership di Sainz. Loeb, purtroppo, non ha potuto sfruttare al meglio la sua giornata, limitandosi a un risultato che non ha cambiato la situazione generale. La vittoria di Loeb è stata comunque un segnale di forza per la Renault, ma non ha modificato il quadro complessivo.

Un risultato che si conferma

La classifica generale dopo la terza etapa vede Sainz e Oliveras in testa con un vantaggio significativo. La Ford si posiziona al primo posto, seguita da Seth Quintero e Andrew Short (Toyota) a 3:23, e da Nani Roma e Álex Haro (Ford) a 6:12. La squadra spagnola, guidata da Sainz, si appresta a disputare le ultime due prove del campionato, con l’obiettivo di consolidare il suo vantaggio. La quarta e penultima etapa, che si svolgerà domani, sarà particolarmente impegnativa, con un tracciato lungo e complesso che separerà le motociclette dalle automobili.

La performance di Sainz ha dimostrato una capacità di adattamento e di gestione del tracciato che ha reso difficile per i suoi avversari. La sua esperienza e la sua capacità di mantenere un ritmo costante hanno permesso a lui e alla sua squadra di rimanere in testa, anche se non senza sfide. La prossima prova sarà un test importante per confermare la sua leadership nel campionato mondiale.