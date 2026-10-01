Ljubicic si allinea con Auger-Aliassime: si restringe la lista per il futuro di Sinner

Ivan Ljubicic, ex allenatore di Roger Federer, ha trovato un accordo con Felix Auger-Aliassime, riducendo le possibilità per Jannik Sinner di trovare un nuovo allenatore. L’annuncio, riferito da The Times, segna un passo avanti nella carriera del croato, che si prepara a iniziare una nuova avventura con il canadese, attualmente numero 5 del ranking ATP. Questa mossa ha reso più incerto il futuro di Sinner, che si trova in un momento di transizione dopo la collaborazione con Darren Cahill, che terminerà al termine del 2026. Il nome di Ljubicic era stato accostato in più occasioni anche a Sinner, soprattutto guardando al 2027 e alla conclusione della collaborazione con Cahill.

Un’esperienza di alto livello

Ljubicic, noto per aver accompagnato Federer nella fase conclusiva della sua carriera, ha trovato un accordo con Auger-Aliassime, un giocatore in crescita nel circuito ATP. L’esperienza con Federer, durata sette anni, ha permesso al croato di acquisire una conoscenza approfondita del tennis di élite, che potrebbe essere utile anche per il canadese. L’annuncio di questa collaborazione ha reso più difficile per Sinner trovare un sostituto di Cahill, che ha guidato il numero 1 del mondo per diversi anni.

Pubblicità

La scelta di Ljubicic si allinea con un altro grande talento del tennis.

Un’ipotesi per Sinner: Ferrero

Con Ljubicic che si allinea con Auger-Aliassime, si apre un nuovo interrogativo sul futuro di Sinner. Il tecnico spagnolo Juan Carlos Ferrero, che ha annunciato di tornare a lavorare nel circuito a partire dal 2027, potrebbe diventare una figura interessante per l’altoatesino. Nonostante non ci siano annunci ufficiali, la coincidenza temporale e l’incertezza sul futuro dello staff di Sinner rendono il nome di Ferrero particolarmente rilevante. La suggestione Sinner-Ferrero rimane però un’ipotesi, non ancora confermata.

La situazione per Sinner si complica con la scelta di Ljubicic.

La decisione di Ljubicic di allinearsi con Auger-Aliassime ha ridotto le opzioni per Sinner, che dovrà ora valutare chi potrebbe prendere il posto di Cahill. Il croato, che ha ricoperto l’incarico di consigliere speciale della Federazione francese, proseguirà parallelamente la sua attività nel settore. Per Sinner, il momento è cruciale: il futuro del suo team dipende da una scelta che potrebbe influenzare la sua carriera a lungo termine. La situazione rimane in attesa di ulteriori sviluppi, ma il nome di Ljubicic si allinea con un altro grande talento del tennis, riducendo le possibilità per il numero 1 del mondo. La scelta di Auger-Aliassime potrebbe rappresentare un passo importante per il croato, ma anche un’altra opportunità per Sinner di trovare un nuovo allenatore che possa guidarlo nel futuro.