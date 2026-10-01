Stewart e Buchanan primi leader del Alfred Dunhill Links

Michael Stewart e Jack Buchanan, rispettivamente scocese e australiano, si sono imposti come primi leader del Campeonato Alfred Dunhill Links, torneo del DP World Tour che si svolge nei campi di golf scozzesi St. Andrews, Carnoustie e Kingsbarns. Entrambi hanno realizzato un totale di 65 colpi, corrispondenti a 7 sotto par, nel primo round del torneo, che si svolge fino al domenica. Stewart, che ha giocato a Carnoustie, e Buchanan, a Kingsbarns, non hanno commesso alcun bogey, mantenendo un vantaggio su un gruppo di sette sudafricani, guidati da Casey Jarvis e MJ Daffue, che hanno registrato rispettivamente 66 colpi nei due campi.

Leader del DP World Tour dopo un’ottima prestazione

Stewart, 36 anni, si presenta come leader del DP World Tour dopo aver concluso il Tartan Pro Tour in seconda posizione. La sua prestazione al primo round del Alfred Dunhill Links conferma la sua forma e la sua capacità di mantenere un livello elevato di gioco. Buchanan, invece, si conferma come uno dei migliori giocatori australiani in gara, con una performance impeccabile che lo colloca in testa al momento. Entrambi hanno dimostrato una grande concentrazione e una gestione ottimale del campo, senza commettere errori che potessero compromettere la loro posizione.

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Spagnoli in posizione di rilievo

I migliori giocatori spagnoli, Iván Cantero e Josele Ballester, hanno registrato entrambi una tarjeta di 68 (-4), posizionandosi al secondo posto nella classifica generale. La loro performance è stata apprezzabile, ma non sufficiente per superare Stewart e Buchanan, che mantengono il vantaggio. Inoltre, nella prova a squadre, MJ Daffue e Paul Harris, un golfista amatoriale, si sono piazzati al primo posto con un totale di 12 sotto par, accompagnati da Iván Cantero e Tom Jermoluk, che hanno contribuito a mantenere un buon livello di gioco.

Il torneo, che si svolge nei tre campi scozzesi, ha visto un inizio intenso con numerose prestazioni di alto livello. Stewart e Buchanan, con la loro capacità di non commettere errori, si sono distinti come i migliori in campo, ma la competizione è ancora aperta e potrebbe cambiare in modo significativo nei prossimi giorni. La loro leadership al momento rappresenta un risultato importante, ma non si esclude la possibilità di un cambio di posizione nel corso del torneo.

Michael Stewart e Jack Buchanan primi leader del Alfred Dunhill Links

65 colpi, 7 sotto par, nessun bogey

Concorrenza forte da parte di giocatori sudafricani

Spagnoli in posizione di rilievo con 68 (-4)