Russia ha rafforzato la sua presenza militare a Kaliningrado, enclave russo nel Baltico, dopo le minacce espresse dalla NATO. L’annuncio è stato confermato dall’assistente del presidente Vladimir Putin, Nikolai Patrushev, che ha sottolineato che la Russia è pronta a rispondere con forza a qualsiasi azione aggressiva. La tensione si è intensificata dopo che la NATO ha confermato le minacce russe di utilizzare armi nucleari se l’Alleanza dovesse agire nell’area. La situazione ha suscitato preoccupazioni in Europa, con il presidente russo che ha definito la NATO “aggressiva” e ha espresso preoccupazione per la situazione in Kaliningrado.

Minacce russe e risposta della NATO

La Russia ha dichiarato che è pronta a rispondere con una “risposta acorde e immediata” a qualsiasi azione aggressiva da parte della NATO. L’assistente del presidente russo, Nikolai Patrushev, ha confermato che il presidente Putin ha dato tutte le istruzioni necessarie per garantire la sicurezza a Kaliningrado. La NATO, attraverso la sua portavoce Allison Hart, ha sottolineato che le sue attività sono “defensive” e non rappresentano un rischio per la Russia. Tuttavia, la Russia ha rifiutato questa descrizione, definendo la NATO “aggressiva” e affermando che la situazione a Kaliningrado è di “grande preoccupazione”.

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La posizione del presidente russo

Vladimir Putin ha espresso preoccupazione per la situazione in Kaliningrado, affermando che la Russia non sta preparando alcun attacco militare contro l’Unione Europea. Tuttavia, ha sottolineato che la Russia è pronta a usare tutto il suo arsenale se la NATO dovesse tentare di isolare l’enclave russo. L’assistente del presidente, Nikolai Patrushev, ha confermato che il presidente ha discusso la situazione con i responsabili militari e ha dato le istruzioni necessarie per garantire la sicurezza. La Russia ha anche affermato che i suoi diplomatici stanno cercando di ricordare alle “cabezas calientes” europee le sue direttive in materia di sicurezza.

La situazione a Kaliningrado rimane un punto di tensione tra Russia e NATO, con entrambe le parti che si scambiano accuse e minacce. La Russia ha rafforzato la sua presenza militare nell’area, mentre la NATO ha sottolineato che le sue attività sono “defensive”. La Russia ha chiarito che non intende attaccare l’Unione Europea, ma è pronta a rispondere con forza a qualsiasi azione aggressiva. La NATO, a sua volta, ha sottolineato che le sue attività non rappresentano un rischio per la Russia, ma la Russia non ha accettato questa descrizione.

La Russia ha rafforzato la sua presenza militare a Kaliningrado per garantire la sicurezza. L’assistente del presidente russo ha confermato che il presidente ha dato tutte le istruzioni necessarie per garantire la sicurezza. La NATO ha definito le sue attività come “defensive”, ma la Russia le ha rifiutate. La situazione rimane tesa e la Russia ha espresso preoccupazione per la situazione in Kaliningrado.

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