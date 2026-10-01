Sean “Diddy” Combs in carcere: un lusso di servizi personali e privilegi

Sean “Diddy” Combs, rapper e produttore discografico statunitense, sta scontando una condanna di 50 mesi per delitti legati al traffico sessuale. Secondo testimonianze di detenuti, la sua vita in carcere è caratterizzata da un livello di comfort e servizi personali inusuale. Combs, 56 anni, si trova in carcere da un anno presso la prigione federale di Fort Dix, in New Jersey, a circa 100 chilometri da New York. Lì, ha accesso a un sistema di servizi che include la preparazione di cibi personalizzati, massaggi e interazioni con altri detenuti.

Privilegi legati al denaro esterno

Secondo fonti, i privilegi di Combs sarebbero legati al denaro che riceve da esterni. I detenuti che lo accompagnano o lo servono ricevono un compenso, che viene depositato in un fondo comune gestito da coloro che lavorano per lui. Tra i servizi, si segnala la possibilità di acquistare alimenti come pollo al curry, pizza e empanadas, preparati con un sistema di cottura innovativo. Inoltre, si riferisce che Combs possiede dispositivi mobili introdotti illegalmente in carcere, con cui comunica con ex partner.

Pubblicità

Il sistema di servizi personali di Combs è sostenuto da un flusso di denaro esterno.

Un sistema di servizi personalizzati

Il detenuto che gli dà massaggi e altri che si occupano della sua igiene e della sua stanza sono pagati con i fondi derivanti dal denaro esterno. Alcuni detenuti hanno anche accesso a beni come farmaci, come il Remeron, e alcol di contrabbando, consumati durante le serate con altri detenuti. Questi servizi, pur essendo illegali, sono possibili grazie al flusso di denaro esterno, che permette a Combs di mantenere un livello di comfort superiore a quello dei detenuti comuni.

Nonostante i detenuti abbiano riferito queste informazioni, la prigione ha mantenuto il silenzio su quanto accade all’interno. Il portavoce di Combs ha dichiarato che l’artista “continua a scontare la sua pena” e attende la decisione sul ricorso. La situazione rimane un caso unico, in cui un personaggio di spicco del mondo musicale vive in un ambiente di carcere con un’organizzazione di servizi che sembra quasi un lusso. La sua condanna, emessa nel 2025, è legata a accuse di traffico sessuale e concorso a compiere reati. La sua vita in carcere, sebbene non ufficialmente confermata, rappresenta un caso di accesso a privilegi non comuni, che potrebbe suscitare dibattiti su come il sistema penitenziario gestisce situazioni simili.

La vita in carcere di un personaggio famoso può diventare un tema di dibattito pubblico.

Condanna per traffico sessuale

Privilegi in carcere legati al denaro esterno

Detenuti che lo servono e lo accompagnano

Leggi anche Il lusso e la sfida del narcoinfluencer abatuto in Colombia