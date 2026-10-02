Arnaldi vs Alcaraz, ATP Tokyo 2026: orario, tv, streaming e programma

Matteo Arnaldi e Carlos Alcaraz si affronteranno a Tokyo 2026 in un match che promette di essere emozionante e di alto livello. L’incontro, che si terrà come ottavo di finale dell’ATP 500, è previsto per sabato 3 ottobre, con inizio alle ore 4.00 del mattino locale. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis e sarà visibile in streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV. La diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. L’incontro si svolgerà al Colosseum di Ariake, uno degli impianti più prestigiosi del circuito. Arnaldi, 25enne ligure, affronta un avversario di alto livello, il numero 3 al mondo, dopo un periodo di recupero per un infortunio al polso. Alcaraz, tornato in forma dopo le buone prestazioni al rientro, si presenta in ottima condizione. Si tratta del terzo confronto tra i due, con Alcaraz che ha vinto tutti i precedenti, tra cui il 3-0 agli ottavi degli US Open 2023 e la rimonta 2-1 a Indian Wells 2024.

Un match di alto livello e di grande attesa

La sfida tra Arnaldi e Alcaraz si preannuncia come una delle più attese del torneo. Il 25enne ligure, nonostante un periodo di difficoltà su superfici dura, ha dimostrato di poter competere con i migliori del circuito. Dopo aver vinto il suo debutto a Tokyo contro Rei Sakamoto, Arnaldi si appresta a affrontare un avversario di livello internazionale. Alcaraz, invece, ha recuperato la forma dopo un lungo stop per un infortunio al polso e ha mostrato buone prestazioni al rientro, tra Flushing Meadows e la Laver Cup. La partita si terrà alle ore 4.00 del mattino locale, un orario che potrebbe influire sulle condizioni di entrambi i giocatori. La diretta tv sarà su Sky Sport Tennis, mentre il pubblico potrà seguire in streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

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Le condizioni di entrambi i giocatori

Arnaldi, nonostante la sua recente vittoria, non ha vinto due partite consecutive su superficie dura da quasi dodici mesi. Questo potrebbe rappresentare un ostacolo per il 25enne ligure, che dovrà affrontare un avversario in forma. Alcaraz, invece, ha ricostruito la sua condizione dopo un lungo periodo di assenza e si presenta in ottima forma. Il confronto tra i due è stato già affrontato in precedenti occasioni, con Alcaraz che ha vinto tutti i precedenti. Tuttavia, Arnaldi ha dimostrato di poter competere con il numero 3 al mondo, come visto a Indian Wells 2024, dove ha vinto 2-1 in rimonta.

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis e sarà visibile in streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV. La diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. Il pubblico potrà seguire in tempo reale le mosse dei due giocatori e godersi un match di alto livello. La sfida tra Arnaldi e Alcaraz è un evento che non può mancare al programma del torneo di Tokyo 2026, con un’attenzione particolare sulle prestazioni di entrambi i giocatori. La partita si terrà alle ore 4.00 del mattino locale, un orario che potrebbe influire sulle condizioni di entrambi i giocatori, ma nonostante questo, si preannuncia un match di alto livello e di grande attesa.

Arnaldi dovrà affrontare un avversario in forma dopo un lungo periodo di assenza. Alcaraz, tornato in forma dopo le buone prestazioni al rientro, si presenta in ottima condizione. La partita si terrà alle ore 4.00 del mattino locale, un orario che potrebbe influire sulle condizioni di entrambi i giocatori.