Derby capitolino e sfide decisive nella seconda giornata di Serie A femminile 2026-2027

Seconda giornata Serie A femminile: derby Roma-Lazio e sfide decisive per Inter e Juventus

La seconda giornata della Serie A femminile 2026-2027 si apre con sfide insidiose e un derby capitolino che mette in palio punti cruciali. Dopo la prima giornata, le squadre di punta si trovano di fronte a avversarie non da poco, con partite che potrebbero decidere la classifica. Il programma, disponibile su OA Sport, prevede tre giornate di gara, con la domenica 4 ottobre che vede il confronto tra Napoli Women e Como 1907, mentre il sabato 3 ottobre si svolgeranno le altre partite. Tra le sfide più attese, il derby tra Roma e Lazio al Tre Fontane, in programma alle 18:00, rappresenta un momento chiave per la capitolina.

Derby capitolino e sfide decisive

Il derby tra Roma e Lazio, in programma sabato 3 ottobre alle 18:00 al Tre Fontane, è uno degli appuntamenti più attesi della seconda giornata. La squadra giallorossa, dopo un pareggio in Champions League contro il Barcellona (0-6), cercherà di rimettere in gioco la sua posizione di testa. La Lazio, invece, si presenterà al match con la consapevolezza di aver vinto la scorsa settimana contro il Parma, che ha perso per 1-3. La partita sarà anche un test per la bomber Martina Piemonte, pronta a confrontarsi con le sue ex compagne.

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La Roma cercherà di cancellare la sconfitta in Champions League.

Accanto al derby, altre sfide potrebbero rivelarsi decisive. La Fiorentina, uscita sconfitta contro l’Inter (2-0), dovrà riscattarsi contro il Sassuolo, mentre la Juventus, forte del successo in Europa contro l’Hacken, affronterà il Milan alle 15:00. L’Inter, invece, si troverà a giocare contro il Como, squadra che ha vinto la scorsa settimana. Tutte le squadre si trovano di fronte a avversarie ostiche, con partite che potrebbero influenzare la classifica.

Un programma ricco di sfide e attenzione

La seconda giornata si apre con la partita tra Parma e Ternana Women alle 12:30, seguita da Fiorentina-Sassuolo alle 15:00. Il programma si conclude con il derby Roma-Lazio alle 18:00. La domenica 4 ottobre vedrà invece il confronto tra Napoli Women e Como 1907 alle 12:30, mentre alle 15:00 si giocherà Milan-Juventus. La partita tra Como Women e Inter, in programma alle 18:00, sarà un altro momento di interesse per le squadre di punta.

La Juventus si presenterà al Milan con la forza conquistata in Europa.

Le squadre si trovano in una situazione di equilibrio, con partite che potrebbero decidere la classifica. La Fiorentina, dopo la sconfitta contro l’Inter, dovrà dimostrare di essere in grado di riscattarsi, mentre la Juventus, forte del successo in Europa, cercherà di confermare la sua posizione. L’Inter, invece, dovrà affrontare il Como, squadra che ha vinto la scorsa settimana. Tutte le squadre si trovano di fronte a avversarie non da poco, con partite che potrebbero influenzare la classifica.

Parma-Ternana Women, sabato 3 ottobre, ore 12:30

Fiorentina-Sassuolo, sabato 3 ottobre, ore 15:00

Roma-Lazio, sabato 3 ottobre, ore 18:00

Napoli Women-Como 1907, domenica 4 ottobre, ore 12:30

Milan-Juventus, domenica 4 ottobre, ore 15:00

Como Women-Inter, domenica 4 ottobre, ore 18:00

La seconda giornata della Serie A femminile 2026-2027 si annuncia ricca di sfide e momenti di interesse. Il derby capitolino e le altre partite potrebbero rivelarsi decisive per la classifica. Tutte le squadre si trovano in una situazione di equilibrio, con partite che potrebbero influenzare la posizione in classifica. La Fiorentina, la Juventus e l’Inter dovranno dimostrare di essere in grado di riscattarsi, mentre la Roma cercherà di cancellare la sconfitta in Champions League.