Sarah Santaolalla chiede di esporre i deputati che hanno votato contro i decreti di vivienda

La presentatrice e analista politica Sarah Santaolalla ha chiesto di esporre pubblicamente i deputati che hanno votato contro i decreti di vivienda, in un tentativo di rendere visibili le responsabilità di chi ha respinto misure considerate essenziali per garantire il diritto alla casa. Il 2 ottobre 2026, il Congresso dei Deputati ha approvato il voto contrario ai decreti presentati dal governo. La decisione ha suscitato indignazione, con Santaolalla che ha sottolineato l’importanza di conoscere le identità di chi ha respinto le proposte.

La richiesta di trasparenza e responsabilità

Santaolalla ha espresso la sua posizione attraverso un tweet in cui ha scritto: “Es el momento de exponer, uno por uno, a los diputados que hoy están votando en contra del derecho a una vivienda”. L’analista ha sottolineato che “sus caras, sus nombres, sus responsabilidades” devono essere resi noti, in un tentativo di creare una maggiore pressione su chi ha votato contro le misure. La sua richiesta è stata supportata anche da Pablo Bustinduy, ministro dei Diritti Sociali, Consumo e Agenda 2030, che ha espresso opinioni simili durante l’entrata al Congresso. La Santaolalla ha sottolineato che chi vota contro i decreti di vivienda mette il proprio nome e cognome su ogni desahucio e su ogni contratto che si conclude.

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Un dibattito politico in atto

Il voto contrario ai decreti di vivienda era atteso, in quanto il partito Junts aveva anticipato la sua posizione. Questo ha messo in evidenza una divisione tra il governo e parte della Camera dei Deputati, con il presidente del governo, Pedro Sánchez, che si trova in una situazione di incertezza. La Santaolalla ha sottolineato che il diritto alla casa deve prevalere sugli interessi della classe rentista, a cui i deputati rappresentano. La sua posizione ha suscitato reazioni da parte di diversi settori della società, con alcune persone che si sono dichiarate indignate per il risultato.

La richiesta di esporre i deputati che hanno votato contro i decreti di vivienda potrebbe influenzare il dibattito politico e sociale. La Santaolalla ha anche sottolineato che “ya está bien de señores y señoras que viven del dinero público y de los que nadie sabe quiénes son”, un commento che ha suscitato reazioni e dibattiti su come gestire la responsabilità politica in un contesto di crisi sociale. La sua voce si unisce a quella di altri attori politici e sociali che chiedono maggiore trasparenza e responsabilità.

La situazione rimane in attesa di sviluppi, con il governo che dovrà affrontare le conseguenze del voto contrario e con la Santaolalla che continua a chiedere maggiore trasparenza e responsabilità. Il dibattito su come gestire il tema della casa e della vivibilità continua a essere un tema centrale nel dibattito politico e sociale in Spagna.

Il 2 ottobre 2026, il Congresso dei Deputati ha votato contro i decreti di vivienda.

Santaolalla ha chiesto di esporre i deputati che hanno votato contro i decreti.

La richiesta è supportata anche da Pablo Bustinduy, ministro dei Diritti Sociali.

La Santaolalla ha sottolineato che chi vota contro i decreti mette il proprio nome su ogni desahucio.