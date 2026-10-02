Huelga general in vista: “Questo governo non ha più senso”

Il sindicato degli inquilini ha annunciato che la huelga general si avvicina, con manifestazioni in 50 città spagnole il prossimo sabato 3 ottobre. L’obiettivo è mettere in discussione il governo, che il sindicato ritiene non più in grado di risolvere la crisi abitativa. La decisione è arrivata dopo il rifiuto in parlamento dei due decreti-ley di vivienda, sostenuti da Junts, Partido Popular e Vox. La protesta, che si concentra su Madrid, si estende a tutta la Spagna, con una marcia principale che partirà da quattro punti della capitale per convergere a Cibeles.

La protesta si intensifica

Il sindicato degli inquilini ha intensificato le sue azioni di protesta, con manifestazioni in diversi centri urbani e una presenza attiva in piazza del Sol. La situazione è stata descritta come un “Parlamento rentista” da parte dei portavoce del colectivo, tra cui Alicia del Río. Secondo le dichiarazioni di Valeria Racu, il sindicato ritiene che la huelga general sia l’unica soluzione possibile per cambiare il sistema. La protesta non è solo un atto di ribellione, ma un tentativo di portare il movimento a ogni angolo del paese, con l’obiettivo di fermare l’attività economica.

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Le richieste del movimento

Il movimento vecinale chiede misure drammatiche che vanno al di là dei decreti governativi. Tra le richieste principali ci sono contratti di alquiler indefiniti, riduzioni strutturali dei prezzi degli affitti, l’esproprio di appartamenti a fondi buitre e l’eliminazione totale degli sfratti. La protesta ha anche visto un episodio in cui un gruppo ha tentato di infiltrarsi nell’acampada di Sol per testare le posizioni del sindicato, ma è stato espulso. L’obiettivo non è solo di protestare, ma di trasformare il movimento in un’azione permanente, spostandolo di quartiere in quartiere.

Dopo le manifestazioni del sabato, il sindicato ha annunciato di ritirare la sua presenza ufficiale in piazza del Sol, ma non si tratta di una ritirata. L’obiettivo è di decentralizzare il movimento e portarlo a ogni quartiere, per mantenere la pressione su governo e istituzioni. La huelga general, che si avvicina, rappresenta un momento cruciale per il sindicato, che spera di dare un colpo decisivo al sistema attuale. La protesta ha trovato riscontro anche tra i cittadini, che hanno espresso il loro dissenso nei confronti dei decreti di vivienda. Sarah Santaolalla ha chiesto di rendere pubbliche le identità dei deputati che hanno votato contro i decreti, sottolineando la responsabilità di ogni singolo membro del parlamento. La situazione, come ha detto Alicia del Río, riflette un sistema che non risponde alle esigenze della popolazione, e la huelga general è la risposta più radicale che il movimento può dare.

La huelga general è l’unica soluzione per cambiare il sistema. Il sindicato degli inquilini ha chiarito che non si tratta solo di protesta, ma di un movimento che vuole portare il cambiamento a ogni angolo del paese. La decisione di intensificare le azioni di protesta e di concentrare l’attenzione sul governo è il risultato di un crescente malcontento per la mancanza di risposte concrete alle esigenze della popolazione. La huelga general, se si realizzerà, potrebbe diventare un momento di svolta per il sistema politico e economico del paese.