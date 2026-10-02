Emirhan Ilkhan, il talento del Toro in cerca di spazio

Emirhan Ilkhan, centrocampista del Torino, si appresta a vivere un momento cruciale nella sua carriera. Dopo aver giocato e segnato contro l’Under 21 dell’Ucraina, il giocatore turco è stato convocato da Vincenzo Montella per le partite contro il Belgio e l’Italia di Nations League. L’occasione potrebbe rappresentare l’esordio in nazionale maggiore, un traguardo che Ilkhan ha sempre sperato di raggiungere. Dopo la partita di lunedì al Dall’Ara di Bologna, il giocatore tornerà a Torino per preparare la sfida contro l’Udinese, la prima del campionato dopo la lunga sosta.

Un talento in cerca di spazio

Sebbene abbia segnato e giocato in modo determinante in alcune occasioni, Ilkhan non ha mai iniziato una partita da titolare con il Toro. L’attuale allenatore, Ignazio Abate, lo ha utilizzato in tre occasioni, sempre entrando in campo dopo che la squadra aveva già iniziato. Questo ha limitato le sue possibilità di emergere, nonostante le qualità dimostrate, soprattutto nella seconda parte della scorsa stagione. Ilkhan, però, non si è scoraggiato e continua a lavorare per migliorare e conquistare un posto fisso nel gruppo.

Pubblicità

Durante la preparazione estiva, Ilkhan era stato costretto a fermarsi a causa di un infortunio muscolare che non l’ha certo aiutato a trovare spazio nelle prime uscite stagionali. Poi è stato penalizzato dall’arrivo di un altro regista come Mandragora, che si è subito imposto prendendosi la maglia da titolare in mezzo al campo. Ma nel secondo tempo della partita contro il Bologna, Ilkhan ha dimostrato di poter anche giocare al fianco di Mandragora, di non essere solamente la sua alternativa.

Un passato di opportunità perse

Ilkhan ha già avuto esperienze significative, come la convocazione all’età di 18 anni per un amichevole contro la Repubblica Ceca, ma in quel momento non è riuscito a giocare. Era un giocatore alle prime esperienze nel calcio professionistico, acquistato dal Toro poco tempo prima. Oggi, invece, è un giocatore che ha dimostrato di possedere le qualità per calcare i campi della Serie A. Il suo talento, però, è stato ostacolato da infortuni e dalla concorrenza con Rolando Mandragora.

Nonostante le sfide, Ilkhan ha trovato un momento di riconoscimento durante la partita contro il Bologna, quando ha dimostrato di poter giocare al fianco di Mandragora, non solo come alternativa. Questo ha suscitato interesse anche all’esterno del club, con Gianluca Petrachi che lavora al rinnovo del contratto, che scadrà il 30 giugno. Il giocatore dovrà ora pensare al suo futuro, cercando di mantenere il posto nel club e di conquistare un posto in nazionale.

Ilkhan, però, non si ferma. Il suo obiettivo è quello di ritagliarsi sempre più spazio con la maglia granata e di raggiungere l’esordio in nazionale. La prossima sfida contro la Turchia potrebbe essere l’occasione giusta per realizzare un sogno che ha sempre portato nel cuore. Mentre si prepara a questa sfida, il giocatore dovrà anche affrontare la questione del suo futuro, con Petrachi che cerca di trovare un accordo per non perderlo a parametro zero. Ilkhan è un giocatore che ha dimostrato di possedere qualità e determinazione. Se riuscirà a trovare spazio nel Torino e a conquistare un posto in nazionale, potrebbe diventare un punto di riferimento per il calcio turco e italiano. Il suo percorso, però, è ancora in fase di costruzione, e ogni partita potrebbe rappresentare un passo avanti verso un futuro sempre più promettente.