Mercedes presenta sette miglioramenti su W17 per dominare a Sepang

Mercedes ha annunciato sette miglioramenti sul suo W17 per migliorare l’efficienza in piste revirate, con un focus particolare su Sepang, dove si svolgerà il Gran Premio di Malasia. L’obiettivo è rafforzare la competitività del team, che si presenta come il costruttore più completo, soprattutto in circuiti di efficienza pura. Le modifiche riguardano l’intero suolo, dalla parte iniziale con i “bargeboards” alla zona del difusore, con un corpo del piso demozato e una riconfigurazione della carroceria media e superiore. Queste modifiche sono destinate a migliorare la performance in piste come Hungría o Zandvoort, dove il team ha subìto alcune difficoltà rispetto a McLaren e Ferrari.

miglioramenti su w17 per efficienza in piste revirate

Le modifiche al W17 di Mercedes sono state progettate per ottimizzare l’efficienza in piste revirate, dove il team ha mostrato alcune debolezze nel corso della stagione. L’intero suolo è stato riconfigurato, partendo dai “bargeboards” iniziali fino al difusore, con un corpo del piso demozato che migliora la gestione del carico aerodinamico. La carroceria media e superiore, con una nuova tapa, ha riconfigurato l’aerodinamica del suolo, portando a una nuova posizione della sospensione posteriore e un difusore rinnovato. Questi cambiamenti sono stati testati in vista del Gran Premio di Malasia, dove si prevede un confronto serrato con i principali rivali.

Pubblicità

Mercedes punta a confermare la sua leadership in un circuito che richiede un’ottimizzazione precisa e mirata. Antonelli e Russell, in una posizione di rimonta, sembrano contare su una delle migliori evoluzioni del W17 in tutta la stagione. Con un vantaggio di 66 punti sul loro compagno, i due piloti potrebbero chiudere il Mondiale dei piloti, mentre il Mondiale dei costruttori sembra già deciso. La competizione è intensa, ma Mercedes, con le sue modifiche, si presenta come una delle squadre più competitive del momento.

competizione tra team e sviluppo tecnico

Il team Mercedes si presenta come uno dei più competitivi, con un vantaggio significativo rispetto a squadre come Williams e Aston Martin, che non hanno annunciato miglioramenti sulle loro vetture. Al contrario, Red Bull ha introdotto nuovi “bargeboards” per completare le sue innovazioni, mentre Ferrari ha apportato modifiche ai propri aletini esterni. McLaren, invece, ha concentrato i suoi sforzi su una nuova tapa del motore, con una maggiore capacità di refrigerazione per affrontare le alte temperature di Malasia. Queste modifiche sono state progettate per permettere al team di aprire le planche di carbono della carroceria, migliorando la gestione termica in condizioni estreme.

La stagione sembra essere in bilico, con i team che si preparano a testare le loro innovazioni in un contesto sempre più competitivo. Con l’arrivo del Gran Premio di Malasia, la competizione si intensifica, con Mercedes che punta a confermare la sua leadership in un circuito che richiede un’ottimizzazione precisa e mirata. La stagione sembra essere in bilico, con i team che si preparano a testare le loro innovazioni in un contesto sempre più competitivo.

Mercedes presenta sette miglioramenti su W17 per migliorare efficienza in piste revirate.

Le modifiche riguardano l’intero suolo, dalla parte iniziale con i “bargeboards” al difusore.

Red Bull e Ferrari hanno introdotto nuove soluzioni per migliorare la performance.

McLaren ha apportato modifiche al motore per affrontare le alte temperature di Malasia.

Con l’arrivo del Gran Premio di Malasia, la competizione si intensifica, con Mercedes che punta a confermare la sua leadership in un circuito che richiede un’ottimizzazione precisa e mirata. La stagione sembra essere in bilico, con i team che si preparano a testare le loro innovazioni in un contesto sempre più competitivo.