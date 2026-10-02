Haaland non segna, Gales vince 2-1 e Norvegia cade

Norvegia si è scontrata con una Gales in forma e con un Haaland inattivo, perdendo 2-1 in un match che ha visto il portoghese non trovare la via del goal. La squadra di Solbakken, pur con un’ottima difesa e un’organizzazione tattica solida, non è riuscita a sfruttare le opportunità create, mentre i gallese hanno sfruttato al meglio le loro possibilità. Il risultato ha messo in luce una tendenza preoccupante per la Norvegia: quando Haaland non segna, la squadra non riesce a vincere.

Haaland non segna, Norvegia non vince

Il portoghese, pur essendo il principale punto di riferimento per la squadra, non ha trovato la via del goal, nonostante abbia avuto diverse occasioni. Nella prima parte del match, Haaland ha toccato solo 11 palloni e non ha potuto fare molto per la squadra. La sua mancanza di goal ha messo in difficoltà la Norvegia, che non è riuscita a trovare la rete decisiva. La squadra ha tentato di sfruttare le sue qualità, ma senza successo.

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La squadra norvegese non riesce a vincere senza il goal di Haaland

La Norvegia, con Haaland, ha una media di un goal per partita a livello internazionale, con un totale di 65 goal in 58 partite. Tuttavia, quando il portoghese non segna, la squadra non riesce a vincere. L’ultima volta che è successo risale al 16 novembre 2023, contro le Isole Feroe. Questa volta, non è stata un’eccezione, ma una conferma di una tendenza preoccupante. La squadra, senza il goal di Haaland, ha subito la vittoria di Gales, che ha sfruttato al meglio le sue opportunità.

Una tendenza preoccupante per la Norvegia

La squadra di Solbakken ha provato a modificare l’assetto tattico, spostando alcuni giocatori e cercando di trovare nuove soluzioni. Tuttavia, nonostante i cambi, la Norvegia non è riuscita a trovare la rete decisiva. La mancanza di Haaland ha messo in difficoltà la squadra, che ha dovuto fare i conti con la sconfitta. La vittoria di Gales ha messo in luce una situazione delicata per la Norvegia, che dovrà trovare una soluzione per non rimanere sempre in difficoltà quando il portoghese non segna.

La mancanza di Haaland ha messo in difficoltà la squadra norvegese

La Norvegia ha tentato di sfruttare le sue qualità, ma senza successo. Gales, invece, ha sfruttato al meglio le sue opportunità, trovando il gol decisivo. La squadra di Solbakken ha provato a modificare l’assetto tattico, ma nonostante i cambi, non è riuscita a trovare la rete decisiva. La vittoria di Gales ha messo in luce una situazione delicata per la Norvegia, che dovrà trovare una soluzione per non rimanere sempre in difficoltà quando il portoghese non segna.

Haaland non segna, Norvegia non vince

Gales vince 2-1 senza il goal del portoghese

Una tendenza preoccupante per la squadra norvegese

La sconfitta ha messo in luce una situazione delicata per la Norvegia, che dovrà trovare una soluzione per non rimanere sempre in difficoltà quando il portoghese non segna. La squadra, pur con un’ottima difesa e un’organizzazione tattica solida, non è riuscita a sfruttare le opportunità create, mentre i gallese hanno sfruttato al meglio le loro possibilità. La vittoria di Gales ha messo in luce una tendenza preoccupante per la Norvegia, che dovrà trovare una soluzione per non rimanere sempre in difficoltà quando il portoghese non segna.