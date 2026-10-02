L’Indonesia arriva alla finale della Asean Cup nonostante le contestazioni

L’Indonesia ha conquistato la finale della Asean Cup, nonostante le proteste e le contestazioni interne alla squadra. Il successo, ottenuto nei minuti di recupero, ha suscitato dibattiti su chi avrebbe preferito un’altra finalista. La nazionale, che vanta giocatori come Audero e Diks, ha dovuto segnare di continuo per raggiungere l’ultimo atto del torneo, in un contesto di tensioni e momenti di scontro diretto con la Malesia.

La qualificazione fu segnata da momenti di tensione e contestazioni

La qualificazione alla finale è arrivata solo nei minuti di recupero, con due reti decisive tra il 6’ e il 7’ del recupero. L’Indonesia, però, ha vissuto un percorso non privo di contestazioni. La gestione dei minuti di recupero ha suscitato polemiche, con la Malesia che sembrava spuntarla dopo due gol segnati tra l’87’ e il 93’. Inoltre, una rete annullata e un’espulsione a sfavore hanno alimentato le proteste interne. La vittoria contro il Bangladesh fu un momento di rilancio, ma non ha cancellato le critiche interne. La squadra indonesiana ha ottenuto un largo successo per 9-2 contro il Bangladesh, ma non ha eliminato le contestazioni. La nazionale, che include giocatori come Audero e l’ex Fiorentina Diks, ha dovuto affrontare un percorso estremamente competitivo. Nell’altra gara, la Malesia, appaiata in classifica, ha dilagato contro Singapore, costringendo l’Indonesia a segnare di continuo per raggiungere la finale.

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La finale contro la Tailandia sarà un test cruciale

La finale, in programma il 5 ottobre, vedrà l’Indonesia affrontare la Tailandia, che ha vinto l’altro raggruppamento. L’auspicio è che la partita si svolga senza polemiche e contestazioni. La squadra indonesiana, però, ha già vissuto momenti di tensione e si appresta a un’altra sfida cruciale. La vittoria fu ottenuta grazie a momenti di recupero e non solo a prestazioni tecniche. L’Indonesia ha avuto bisogno di una vittoria per 9-2 sul Bangladesh e di 2 gol tra il 6’ e il 7’ di recupero per conquistare la finale. La protesta, però, non ha impedito al team di raggiungere l’ultimo atto del torneo. La domanda che rimane aperta è: che qualcuno preferisse un’altra finalista?

La finale della Asean Cup rappresenta un momento di grande importanza per l’Indonesia, non solo per il prestigio della competizione, ma anche per la sua posizione nel contesto del calcio asiatico. La squadra, però, dovrà affrontare la sfida con la Tailandia con la consapevolezza di aver vinto non solo per merito tecnico, ma anche grazie a momenti di tensione e contestazioni interne.

La strada verso la finale è stata segnata da momenti di tensione e di protesta, che hanno accompagnato l’Indonesia nel suo percorso. La vittoria non è stata un trionfo, ma un successo ottenuto grazie a circostanze esterne e a una gestione non sempre perfetta del gioco. La finale sarà un test importante per la squadra indonesiana. L’Indonesia dovrà affrontare la Tailandia in un contesto di attesa e di aspettative, con la consapevolezza di aver raggiunto l’ultimo atto non solo per merito, ma anche per fortuna.