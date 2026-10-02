Vacherot e Fils si qualificano ai quarti a Tokyo 2026 dopo vittorie decisive

Il torneo ATP di Tokyo 2026 ha visto due importanti passi avanti per Valentin Vacherot e Arthur Fils, che si sono qualificati ai quarti di finale dopo vittorie decisive. Vacherot, testa di serie numero otto, ha superato il greco Stefanos Tsitsipas in un match durato due ore e quindici minuti, mentre Fils ha battuto l’americano Frances Tiafoe in un’ora e trentuno. Entrambi i giocatori hanno dimostrato una grande capacità di rimonta e di gestione delle partite, portando a un confronto diretto nei quarti di finale.

Una rimonta inaspettata per Vacherot

Vacherot ha dovuto affrontare un match difficile contro Tsitsipas, che aveva già vinto il primo set. Dopo un inizio in cui il greco si è imposto 6-4, Vacherot ha mostrato una grande resistenza e una capacità di rimonta. Nel terzo set, il monegasco ha operato un break nel quinto gioco e, dopo aver salvato due palle del 5-5, ha chiuso il match 6-4 al primo match point. La vittoria di Vacherot ha dimostrato una grande determinazione e una capacità di adattamento durante la partita.

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Fils si conferma in forma

Arthur Fils, invece, ha dominato l’incontro contro Tiafoe, testa di serie numero due, con un risultato di 6-3 7-5. Il francese ha mostrato una grande concentrazione e una capacità di gestire i momenti chiave. Nel secondo set, Fils ha sfruttato la seconda opportunità per chiudere il match, dimostrando una grande capacità di reazione. La vittoria di Fils ha confermato la sua forma in vista dei quarti di finale.

Entrambi i giocatori si preparano ora a un confronto diretto, che promette di essere entusiasmante. Vacherot e Fils hanno dimostrato una grande capacità di rimonta e di gestione delle partite, portando a un quarti di finale che potrebbe essere uno dei momenti più attesi del torneo. La loro vittoria ha anche segnato un ulteriore passo avanti per la loro stagione, con entrambi in forma e pronti a dare il loro meglio.

Al contrario, Luciano Darderi ha visto la sua corsa interrotta agli ottavi di finale, battuto dal francese Kyrian Jacquet in un’ora e trentadue minuti. La vittoria di Jacquet ha segnato un ulteriore successo per il numero 86 del ranking, che ha dimostrato una grande capacità di reazione e di gestione delle partite. Il match ha visto un equilibrio tra i due giocatori, con Jacquet che ha sfruttato la seconda opportunità per chiudere il match 6-3. Il torneo ATP di Tokyo 2026 continua a regalare momenti di emozione e di grande qualità. Vacherot e Fils si preparano ora a un confronto diretto, che potrebbe essere uno dei momenti più attesi del torneo. La loro vittoria ha dimostrato una grande capacità di rimonta e di gestione delle partite, portando a un quarti di finale che promette di essere entusiasmante.