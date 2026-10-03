Agustín Vara, esperto spagnolo, guida la cantera del FC Rustavi in Georgia

Agustín Vara, ex giocatore e allenatore dell’Atlético de Madrid, ha preso il controllo del programma di sviluppo del FC Rustavi, club georgiano che ha visto crescere talenti come Georges Mikautadze e Levan Kvaratskhelia. Dopo 15 anni in Spagna, Vara ha trovato un nuovo ambiente in cui applicare le sue competenze e la sua esperienza, con l’obiettivo di costruire un sistema di formazione moderno e professionale. Il progetto, che ha visto il numero di giocatori passare da oltre 200 a quasi 800, rappresenta un passo importante per il club, che si appresta a disputare la sua prima stagione in Liga, la massima competizione del Paese.

Un sistema di formazione all’avanguardia

Il FC Rustavi ha investito in un modello di sviluppo che si basa su standard europei, con un focus su allenamento fisico, tattico e mentale, adattati alle caratteristiche di ogni età. Vara, che ha collaborato con il secondo allenatore del primo team, ha messo in atto un sistema che permette ai giovani di svilupparsi in modo completo, con l’obiettivo di portarli direttamente al calcio professionale. Il club ha anche stretto collaborazioni con club esteri e organizzato progetti internazionali, come scambi e tornei, per ampliare l’esperienza dei giocatori.

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Il club ha raggiunto le semifinali di Coppa, un’opportunità per accedere a competizioni europee. Vara ha sottolineato come alcuni ragazzi del club potrebbero emergere tra le migliori canteras spagnole. La squadra, che si trova a circa 30 km da Tiflis, ha anche supportato la sua trasferta in un appartamento offerto da squadra, dimostrando la sua fiducia nel progetto.

Un passato in Spagna e un futuro in Georgia

Vara, nato a Pobladura del Valle nel 1973, ha giocato in Spagna per club come Valladolid e Hércules, e ha allenato squadre come il Leganés e l’Atlético B. La sua esperienza in Spagna, che include anche un periodo come assistente del tecnico Óscar Fernández, lo ha preparato a gestire un progetto di sviluppo in un contesto diverso, come quello georgiano. Il club ha anche sostenuto la sua scelta con un contratto di cinque anni, con clausole che permettono a Vara di tornare in Spagna o di non essere reclamato da un concorrente diretto del Rustavi.

Il progetto ha già dato frutti con giocatori come Mikautadze, che ha giocato in Spagna e Kvaratskhelia, che ha attirato l’attenzione del mondo calcistico. Vara ha anche sottolineato come alcuni ragazzi del club potrebbero emergere tra le migliori canteras spagnole. La squadra, che ha raggiunto le semifinali di Coppa, ha anche la possibilità di accedere a competizioni europee, grazie a un’attuale posizione di vantaggio nella Liga. La stagione, che si conclude a dicembre, è un momento cruciale per il club e per Vara, che cerca di consolidare il suo ruolo come guida della formazione giovanile georgiana.

Agustín Vara, ex giocatore e allenatore dell’Atlético, dirige il programma di sviluppo del FC Rustavi in Georgia.

Il club ha investito in un sistema di formazione all’avanguardia, con collaborazioni internazionali e standard europei.

Vara ha firmato un contratto di cinque anni, con clausole che lo legano al club e lo proteggono da rivali.

Con l’arrivo di Vara, il FC Rustavi si appresta a vivere un periodo di crescita significativo, con un focus su qualità e professionalità. Il club, che si trova a circa 30 km da Tiflis, ha anche supportato la sua trasferta in un appartamento offerto da squadra, dimostrando la sua fiducia nel progetto. Vara, che ha già avuto contatti con giocatori spagnoli e ha ricevuto supporto da ex compagni, si prepara a portare il calcio georgiano a un livello più alto, con l’obiettivo di creare una scuola di talenti in grado di competere a livello internazionale.