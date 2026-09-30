Koné parla della sua ammirazione per Zidane e del suo attaccamento alla Roma

Koné, centrocampista della Roma, ha parlato in vista della partita contro l’Italia in Nations League, svelando un retroscena sulla trattativa con il Chelsea e esprimendo la sua ammirazione per Zinedine Zidane. Il giocatore ha confermato di essere concentrato sulla Roma e di non aver intenzione di lasciare la squadra, nonostante le voci di mercato. “Per me sono successe delle cose, ma sono alla Roma, sono concentrato”, ha detto. Koné ha anche espresso il suo entusiasmo per la partita in casa, sottolineando l’importanza del contesto e l’atmosfera che si spera possa accompagnare la squadra.

Un legame speciale con Zidane

Koné ha espresso un forte apprezzamento per il suo allenatore, Zinedine Zidane, definendolo una “leggenda” e lodandone l’approccio con i giocatori. “È molto attento alle persone, molto vicino ai giocatori e capace di infonderci fiducia: ci chiede di giocare liberamente”, ha spiegato. L’attaccamento di Koné a Zidane è stato sottolineato anche in relazione alla sua carriera, con il giocatore che ha ammesso di essere sorpreso dalla qualità e dalla tecnica del ct francese. Vista la sua immensa carriera, è perfettamente logico, non c’è motivo di essere sorpresi.

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La Roma e il suo sviluppo

Koné ha parlato del suo percorso in Italia, sottolineando come la Roma abbia contribuito al suo miglioramento. “Quando sono arrivato in Italia ero più giovane, avevo 23 anni, e questo ha portato maturità al mio stile di gioco”, ha ricordato. Il giocatore ha anche menzionato l’importanza della gestione delle energie e della concentrazione, elementi che lo hanno reso il giocatore che è oggi. “Tatticamente non avevo le capacità che ho ora. Ho anche migliorato la gestione delle energie, il che mi ha reso il giocatore che sono oggi”, ha spiegato.

Koné ha inoltre parlato della sua attesa per la partita contro l’Italia, sottolineando l’importanza del contesto e dell’atmosfera. “Da parigino, adoro quando c’è tanto tifo allo Stade de France”, ha detto. L’attaccamento al calcio francese è stato evidenziato anche nel suo commento sull’atmosfera della partita, che spera possa contribuire al divertimento e alla vittoria. Questo contribuirà molto al divertimento, insieme a una vittoria, spero. Koné ha anche espresso il suo rispetto per la squadra italiana, riconoscendo la forza e la determinazione dei giocatori. “So già che è una partita importante per l’Italia perché, ai loro occhi, siamo una nazione molto forte con ottimi giocatori”, ha detto. Il giocatore ha inoltre sottolineato l’importanza del lavoro di Mancini e Cristante, che hanno continuato a sottolineare l’importanza della partita. “Loro sono in fase di ricostruzione, stanno attraversando un periodo difficile, ma noi ci concentreremo su noi stessi”, ha aggiunto.

Koné ha chiuso il suo discorso con un messaggio di gratitudine verso la Roma, che ha rappresentato un punto di svolta nella sua carriera. “Sono grato alla Roma”, ha detto. “Stavo attraversando un periodo difficile al Borussia Mönchengladbach e la Roma mi ha cercato: sono molto grato a loro”. Il giocatore ha quindi espresso la sua determinazione a dare il 100% per la squadra, sottolineando l’importanza delle aspettative e del lavoro da fare. “Do il 100% per questo club, darò tutto per soddisfare le aspettative, e questo è tutto”, ha concluso.