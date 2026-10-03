Roma in lizza per le Olimpiadi 2036: il CONI valuta la candidatura

Il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Luciano Buonfiglio, ha annunciato che il CONI sta valutando la possibilità di candidare Roma alle Olimpiadi del 2036. L’annuncio è arrivato durante la tappa di Roma della World Triathlon Cup 2026, dove Buonfiglio ha sottolineato l’interesse del Paese per un evento di portata internazionale. L’obiettivo, ha spiegato, è sfruttare la capacità organizzativa dell’Italia, dimostrata in passato con successo in eventi come le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina e i Giochi del Mediterraneo.

Un’idea che si basa sull’esperienza positiva

Secondo Buonfiglio, la candidatura di Roma non richiederebbe la costruzione di nuovi impianti, ma potrebbe essere realizzata adattando quelli esistenti, con l’aggiunta di un Villaggio Olimpico. L’idea si basa sull’esperienza positiva dell’Italia nel gestire grandi eventi sportivi, come ha ricordato il presidente. “Non dimentichiamo che siamo il secondo Paese al mondo per l’organizzazione di grandi eventi sportivi”, ha sottolineato, riferendosi a successi come quelli di Tokyo 2021, Parigi 2024 e Milano Cortina 2026. Il CONI, attraverso il presidente Buonfiglio, ha anche espresso l’impegno a promuovere la formazione dei dirigenti sportivi e a prestare attenzione all’impiantistica, con l’obiettivo di favorire l’attività degli atleti. Lo sport italiano è condannato a vincere, ha dichiarato Buonfiglio, aggiungendo che l’impegno va oltre la vittoria, e include la crescita di una struttura sportiva sostenibile e competitiva. L’affiancamento delle federazioni e dei gruppi sportivi militari, con l’accesso ai centri di Medicina dello Sport, rappresenta un ulteriore passo in questa direzione.

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Un impegno che include la promozione del sport

La candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2036 rappresenta un’opportunità per il Paese di dimostrare ulteriore capacità organizzativa e di promozione del sport. Il CONI, con il suo ruolo di supporto alle federazioni, potrebbe giocare un ruolo chiave nel portare a casa un evento di rilievo internazionale. La decisione, tuttavia, richiederà ulteriori studi e valutazioni per garantire la fattibilità e l’impatto positivo su tutti i settori coinvolti.

Il presidente Buonfiglio ha anche sottolineato l’importanza di un impegno che vada oltre la vittoria, e che includa la crescita di una struttura sportiva sostenibile e competitiva. Il nostro impegno è anche quello di promuovere la formazione dei dirigenti sportivi, ha aggiunto, ricordando che l’obiettivo deve essere sempre quello di favorire l’attività degli atleti. L’Italia, con la sua capacità di organizzare grandi eventi, ha dimostrato di essere in grado di portare a casa successi internazionali, come quelli ottenuti a Tokyo 2021, Parigi 2024 e Milano Cortina 2026.

Il CONI valuta la candidatura di Roma per le Olimpiadi del 2036.

La scelta si basa sull’esperienza positiva dell’Italia in eventi sportivi.

Non saranno necessari nuovi impianti, ma saranno adattati quelli esistenti.

La candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2036 potrebbe rappresentare un ulteriore traguardo per il movimento sportivo italiano, che ha dimostrato di essere in grado di organizzare eventi di alto livello. Il presidente Buonfiglio ha espresso fiducia nel potenziale del Paese, sottolineando l’importanza di un impegno che va oltre la vittoria, e che include la crescita di una struttura sportiva sostenibile e competitiva.