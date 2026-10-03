Spagna-Repubblica Ceca: Yamal cerca di rompere il tabù dei due gol

La Spagna, dopo la vittoria al Mondiale, si conferma inarrestabile anche in Nations League, con un record di 40 vittorie consecutive. Il 4-1 contro la Croazia ha sancito il momento di forma in cui si trova la squadra di Luis de la Fuente. Il prossimo match, contro la Repubblica Ceca, si terrà a Oviedo e sarà un’occasione per sfatare un tabù: la Spagna non ha mai segnato più di due gol nei precedenti confronti con la squadra di Santi Denia. Lamine Yamal, giovane talento del team, vuole aiutare la sua nazionale a rompere questa curiosità. I bookmaker, infatti, vedono un’ipotesi di vittoria con Over 2,5 gol, con quote che oscillano tra 1.46 e 1.48 su diverse piattaforme.

Un record di vittorie e un tabù da rompere

La Spagna, dopo aver conquistato il Mondiale, ha mantenuto la sua forma in Nations League, con un record di 40 vittorie consecutive. Il 4-1 contro la Croazia ha confermato la superiorità delle Furie Rosse, che hanno dimostrato di non perdere la loro straordinaria continuità. L’ultimo match contro l’Inghilterra, terminato 3-2 a Wembley, ha ulteriormente rafforzato questa tendenza. La squadra di Luis de la Fuente, però, dovrà affrontare un avversario non da poco: la Repubblica Ceca, che ha dimostrato di poter competere con squadre di alto livello, come la Croazia e l’Inghilterra. Il confronto più recente tra le due nazionali risale al 12 giugno 2022, quando la Spagna vinse con un gol per tempo.

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Un’occasione per rompere il tabù

La Spagna, pur con un record di vittorie, non ha mai segnato più di due gol nei precedenti confronti con la Repubblica Ceca. Questo dato, pur curioso, rappresenta un tabù da sfatare. Lamine Yamal, in vista del match, ha espresso la sua volontà di aiutare la squadra a rompere questa barriera. I bookmaker, però, non sembrano preoccupati: la quota per l’esito Over 2,5 gol è in lavagna a 1.46 su Eplay24 e a 1.48 su Sisal e Snai. La squadra spagnola, però, non è al momento riuscita a far cambiare passo alla Repubblica Ceca, che ha deluso al Mondiale, tornando a casa con un solo punto nella fase a gironi.

La Repubblica Ceca, pur non essendo in grado di competere con le grandi nazionali, ha dimostrato di poter emergere in alcune occasioni. I due match giocati in Nations League contro la Croazia e l’Inghilterra hanno visto la squadra di Santi Denia uscire a testa alta. Il prossimo match, in programma sabato 3 ottobre alle 20.45, rappresenta un’occasione per dimostrare di poter stare al passo con le squadre più forti. La Spagna, però, ha un vantaggio notevole: la sua continuità e la sua capacità di segnare in modo costante. La sfida, quindi, sarà un test importante per entrambe le squadre.

La squadra spagnola, con il suo record di vittorie, ha dimostrato di non temere nessuno. La Repubblica Ceca, invece, dovrà fare di più per poter competere. Il match a Oviedo sarà un’altra prova per la squadra di Luis de la Fuente, che ha già dimostrato di poter vincere anche in condizioni difficili. La sfida tra Spagna e Repubblica Ceca sarà un’altra occasione per dimostrare il potere del calcio e la sua capacità di sorprendere. La squadra spagnola ha un obiettivo chiaro: rompere il tabù dei due gol e dimostrare che può vincere anche contro avversari di alto livello.

La Repubblica Ceca, pur non essendo in grado di competere con le grandi nazionali, ha dimostrato di poter emergere in alcune occasioni.